СМИ узнали о кибератаках США на российские банки, энергетику и транспорт

Эти действия удается нейтрализовать, сказал источник в руководстве одного из российских силовых ведомств. По его словам, происходящее можно рассматривать как элемент кибервойны

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В России фиксируют попытки спецслужб США проводить кибератаки на системы управления инфраструктурой. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источник в руководстве одного из российских силовых ведомств.

По словам собеседника, речь идет прежде всего о транспорте, банковской сфере и энергетике. Эти действия удается нейтрализовать, сказал источник, отметив, что их можно рассматривать как элемент кибервойны.

«Россети» воздержались от комментариев на запрос РБК. Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев напомнил РБК, что компания подверглась кибератакам в 2018 году, приведшим к сбою работы расчетных механизмов на АЗС ТНК-BP. «Хакерские атаки шли с Украины и велись целенаправленно против «Роснефти». С тех пор мы максимально усилили нашу защиту», — сказал он РБК. По словам Леонтьева, ему неизвестно, атакованы ли сегодня компьютерные системы компании со стороны спецслужб США. РБК направил запрос в пресс-службу «Роснефти».