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Война санкций ,  
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Microsoft начала отключать российские компании от облачных продуктов

Softline: Microsoft начала отключать российские компании от облачных продуктов
Сюжет
Война санкций
Корпорация начала закрывать доступ российским корпоративным клиентам к своим облачным продуктам, в частности к Power BI, Visio и Project, с 16 мая, сообщили в ГК Softline заказчикам
Microsoft MSFT Купить
Фото: Jeenah Moon / Getty Images
Фото: Jeenah Moon / Getty Images

Корпорация Microsoft с 16 мая начала отключать российских корпоративных клиентов от своих облачных продуктов, речь идет, в частности, о Power BI, Visio и Project. Об этом сообщил РБК вице-президент Softline Андрей Благоразумов.

«С 16 мая Microsoft действительно начала веерные остановки подписок в CSP, мы фиксируем отключения по 5–10 нашим клиентам. Предполагаем, что вендор утвердил список продуктов к отключению. Под остановку попали подписки Power BI, Visio, Project», — сказал он.

Microsoft Project — это инструмент для управления проектами. Visio позволяет просматривать, создавать и редактировать схемы, а Power BI — создавать интерактивные отчеты.

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Фото:Hamad I Mohammed / Reuters

Весной Microsoft разослала российским компаниям письмо о том, что c 20 марта 2024 года закроет доступ к своим облачным продуктам для российских организаций. По словам PR-директора Softline Светланы Ащеуловой, речь идет о прекращении доступа к таким облачным продуктам, как Power BI, Dynamics CRM и др.

В американской корпорации объяснили свое решение санкциями ЕС, из-за которых там больше не смогут поставлять «определенное программное обеспечение для управления или проектирования (включая облачные решения) организациям, зарегистрированным в России». Ащеулова отметила, что ограничения могут коснуться всех облачных продуктов Microsoft, Amazon и Google, которые «правообладатели определят в качестве запрещенных для поставки в РФ».

Позднее вице-президент Softline Андрей Благоразумов сообщил, что Microsoft рассматривает возможность отложить приостановку работы облачных сервисов для российских компаний. Российский разработчик уточнил, что под блокировку «точно попадут подписки Teams, One Drive, Azure, Office 365, все веб-службы, в том числе бесплатные, и все версии Excel».

В мае пользователям с российскими IP-адресами вновь стали доступны обновления Windows и Office без использования VPN. Российские пользователи Windows столкнулись с проблемами при загрузке обновлений осенью 2022 года.

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Елена Чернышова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Microsoft облачные сервисы Softline

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