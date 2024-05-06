BI сообщил, что Гейтс продолжает руководить Microsoft «из-за кулис»

Гейтс сыграл ключевую роль в «революции» Microsoft в области ИИ, пишет BI. Он продолжает консультировать компанию, проводит обзор продуктов и участвует в подборе руководителей, а также тесно общается с главой OpenAI Альтманом

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Основатель Microsoft Билл Гейтс продолжает тайно руководить «революцией» компании в области искусственного интеллекта, сообщает Business Insider со ссылкой на бывших и нынешних руководителей корпорации.

По их словам, Гейтс консультирует компанию по стратегии в области ИИ, проводит обзор продуктов, участвует в подборе руководителей высокого уровня и поддерживает отношения с гендиректором разработчика ChatGPT OpenAI Сэмом Альтманом (Microsoft в 2019 году инвестировала в стартап $1 млрд, после чего он стал коммерческой организацией, с тех пор компании являются партнерами).

Между Гейтсом и OpenAI существует «тесная связь», сказал собеседник BI, знакомый с их отношениями: «Сэм и Билл — хорошие друзья. OpenAI серьезно относится к его мнению и консультируется с ним в целом». Представитель OpenAI Кайла Вуд подтвердила, что компания проводит встречи с Гейтсом.

Так, по информации издания, Гейтс сыграл ключевую роль в превращении OpenAI и Microsoft в «могущественную пару»: спустя два года после ухода из совета директоров Microsoft, в середине 2022 он в частном порядке предложил Альтману создать модель ИИ, которая сможет сдать углубленный экзамен по биологии, а в августе того же года OpenAI представила GPT-4 во время ужина дома у Гейтса. Среди гостей был и глава Microsoft Сатья Наделла, отмечает BI.

«Сатья и вся команда высшего руководства очень сильно полагаются на Гейтса. К его мнению прислушиваются каждый раз, когда мы проводим серьезные изменения», — рассказывает один из руководителей Microsoft.

По данным издания, Наделла также продолжает пользоваться советами и опытом Гейтса. Источники BI говорят, что влияние миллиардера распространяется «далеко за пределы OpenAI», указывая на его участие в подборе высокого руководства и обзоре продуктов. В то же время представитель Microsoft Фрэнк Шоу заявил изданию, что с тех пор, как Гейтс покинул совет директоров в 2020 году, в его роли технического консультанта не произошло никаких существенных изменений.

«Настойчивое представление роли Билла Гейтса в Microsoft как «дергающего за ниточки» в корне неверно и противоречит действительности», — сказал Шоу.

Гейтс отклонил запрос на интервью, а его представитель не ответил на запрос о комментариях.

Билл Гейтс оставил должность гендиректора Microsoft в 2008 году, а в 2020-м покинул совет директоров компании. В Microsoft тогда заявили, что он останется советником Наделлы. Гейтс ушел из компании на фоне служебного расследования, начатого в 2019 году, в связи с обвинениями в сексуальных отношениях с сотрудницей компании в 2000-м. Позже СМИ, в частности New York Times, писали о других инцидентах с преследованием Гейтсом сотрудниц компании.