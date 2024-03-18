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Война санкций ,  
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Microsoft задумалась о переносе закрытия сервисов для компаний из России

Microsoft обсуждает перенос закрытия облачных сервисов для компаний из России
Сюжет
Война санкций
Закрыть доступ к облачным сервисам для российских компаний планировалось с 20 марта, теперь Microsoft думает это сделать в конце месяца, сообщили в компании Softline. Ограничения не коснутся физлиц, говорит источник RTVI
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Американская компания Microsoft обсуждает вопрос о переносе на конец месяца сроков приостановки работы облачных сервисов для российских компаний, сообщил РБК вице-президент Softline (разработчик экосистемы Softline Universe) Андрей Благоразумов.

Softline, по его словам, получила информацию об этом по собственным каналам от представителей Microsoft.

«Это не отменяет вводимые ограничения, но дает необходимое время сделать бэкапы и настроить работу альтернативной инфраструктуры. Особенно это важно для социально значимых объектов», — отметил топ-менеджер.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Microsoft в своей рассылке ранее предупредила российские компании, что облачные сервисы для них будут закрыты с 20 марта, писал РБК. В американской корпорации пояснили, что из-за санкций ЕС не смогут поставлять «определенное программное обеспечение для управления или проектирования (включая облачные решения) организациям, зарегистрированным в России». Решение связано с 12-м пакетом санкций Брюсселя против Москвы: в нем содержатся ограничения на поставки программного обеспечения для бизнес-аналитики, поясняла PR-директор Softline Светлана Ащеулова.

Softline также стало известно, что под блокировку «точно попадут подписки Teams, One Drive, Azure, Office 365, все веб-службы, в том числе бесплатные, и все версии Excel, рассказали в компании.

RTVI со ссылкой на источник сообщил, что Microsoft не будет блокировать доступ к своим продуктам для физических лиц, отключения грозят только юрлицам, которые зарегистрированы в России.

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Теги
Анна Балашова Анна Балашова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Microsoft облачные сервисы Softline санкции
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