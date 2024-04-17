 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Дуров рассказал о «чрезмерном внимании» со стороны ФБР

Дуров в интервью Карлсону рассказал о «чрезмерном внимании» со стороны ФБР

Основатель Telegram Павел Дуров в интервью журналисту Такеру Карлсону рассказал, что ФБР проявляло «чрезмерное влияние» к мессенджеру. Почти часовой ролик выложен на YouTube-канале Карлсона.

«Нам уделяют слишком много внимания ФБР, службы безопасности, где бы в США мы ни находились», — сообщил Дуров. По словам предпринимателя, в последний раз, когда он приезжал в Соединенные Штаты вместе с инженером, работавшим в Telegram, сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности пытались нанять его сотрудника. Это было сделано тайно, «за его спиной», сказал Дуров.

На вопрос Карлсона о том, пыталось ли американское правительство нанять инженера Telegram и позволило бы это следить за пользователями мессенджера, Дуров ответил утвердительно.

По словам предпринимателя, он сам сталкивался с давлением со стороны ФБР, когда приезжал в США. В частности, сотрудники спецслужбы задавали ему вопросы в аэропорту, а однажды агенты ФБР пришли к нему домой. «Это было очень неожиданно. Я подумал, здесь нам уделяют очень много внимания», — сказал он. По мнению Дурова, сотрудники американских спецслужб хотели узнать больше о работе Telegram и в перспективе «лучше контролировать» мессенджер.

«Я понимаю, что они делали свою работу», — сказал он. Дуров считает, что США оказались «не лучшей средой» для того, чтобы развивать Telegram: «Мы хотели сосредоточиться на том, что мы делаем, а не на отношениях с правительством такого рода».

Это одна из причин, по которой команда не стала развивать бизнес в США, отметил Дуров. Он рассказал также, что однажды пережил уличное нападение в Сан-Франциско: после встречи с основателем Twitter Джеком Дорси на предпринимателя напали на улице трое неизвестных и попытались выхватить его телефон. Дуров смог отбиться и убежать.

По словам основателя Telegram, после того как он покинул Россию, Дуров рассматривал несколько стран, где мог бы заниматься мессенджером, в том числе Германию, Британию и Сингапур, но в итоге решил выбрать Объединенные Арабские Эмираты. Офис Telegram находится в Дубае.

Материал дополняется

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Павел Дуров Такер Карлсон Telegram
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 99,93 (+0,14) Инвестиции, 16 апр, 16:41 Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 94,07 (+0,49) Инвестиции, 16 апр, 16:41
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников Политика, 02:36
Глава Минюста США опроверг наличие у Байдена умственных отклонений Политика, 02:32
Дуров рассказал о «чрезмерном внимании» со стороны ФБР Технологии и медиа, 02:06
Уровень воды в Тоболе в Кургане достиг 830 см Общество, 02:05
В Дагестане арестовали восемь энергетиков по делу о хищении ₽2,8 млрд Общество, 01:49
Машина с военнослужащими из Чувашии затонула в Воронежской области Общество, 01:36
Reuters узнал, что Украина не получит все российские активы сразу Политика, 01:15
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Эрдоган подтвердил договоренность о визите Путина в Турцию Политика, 00:59
На митинге против закона об иноагентах в Тбилиси задержали 11 человек Политика, 00:32
Экс-полицейского обвинили в получении рекордной взятки в 5 млрд руб. Общество, 00:27
«Барселона» после удалений игрока и тренера уступила ПСЖ и вылетела из ЛЧ Спорт, 00:09
Чем примечательны парламентские выборы в Хорватии Политика, 00:00
Бизнес попросил смягчить требования к транспорту и одежде курьеров Москвы Технологии и медиа, 00:00
Биржа предложила освободить торги газом от уплаты дополнительного НДПИ Бизнес, 00:00