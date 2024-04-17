Дуров рассказал о «чрезмерном внимании» со стороны ФБР

Основатель Telegram Павел Дуров в интервью журналисту Такеру Карлсону рассказал, что ФБР проявляло «чрезмерное влияние» к мессенджеру. Почти часовой ролик выложен на YouTube-канале Карлсона.

«Нам уделяют слишком много внимания ФБР, службы безопасности, где бы в США мы ни находились», — сообщил Дуров. По словам предпринимателя, в последний раз, когда он приезжал в Соединенные Штаты вместе с инженером, работавшим в Telegram, сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности пытались нанять его сотрудника. Это было сделано тайно, «за его спиной», сказал Дуров.

На вопрос Карлсона о том, пыталось ли американское правительство нанять инженера Telegram и позволило бы это следить за пользователями мессенджера, Дуров ответил утвердительно.

По словам предпринимателя, он сам сталкивался с давлением со стороны ФБР, когда приезжал в США. В частности, сотрудники спецслужбы задавали ему вопросы в аэропорту, а однажды агенты ФБР пришли к нему домой. «Это было очень неожиданно. Я подумал, здесь нам уделяют очень много внимания», — сказал он. По мнению Дурова, сотрудники американских спецслужб хотели узнать больше о работе Telegram и в перспективе «лучше контролировать» мессенджер.

«Я понимаю, что они делали свою работу», — сказал он. Дуров считает, что США оказались «не лучшей средой» для того, чтобы развивать Telegram: «Мы хотели сосредоточиться на том, что мы делаем, а не на отношениях с правительством такого рода».

Это одна из причин, по которой команда не стала развивать бизнес в США, отметил Дуров. Он рассказал также, что однажды пережил уличное нападение в Сан-Франциско: после встречи с основателем Twitter Джеком Дорси на предпринимателя напали на улице трое неизвестных и попытались выхватить его телефон. Дуров смог отбиться и убежать.

По словам основателя Telegram, после того как он покинул Россию, Дуров рассматривал несколько стран, где мог бы заниматься мессенджером, в том числе Германию, Британию и Сингапур, но в итоге решил выбрать Объединенные Арабские Эмираты. Офис Telegram находится в Дубае.

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