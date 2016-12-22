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Основной акционер Qiwi назвал блокировку Telegram «путем в никуда»
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Основной акционер Qiwi назвал блокировку Telegram «путем в никуда»
Битва за Telegram, 22:29
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Основной акционер Qiwi назвал блокировку Telegram «путем в никуда»
Сергей Солонин, вложивший в ICO Telegram $17 млн, заявил, что в ситуации с мессенджером его больше расстраивает «отношение властей», чем инвестиционные потери. Это «негативно отразится на развитии страны в целом», считает он
Сергей Солонин (Фото: Григорий Сысоев / «РИА Новости»)

Основной акционер группы Qiwi Сергей Солонин назвал решение заблокировать Telegram в России «путем в никуда». «Вместо того чтобы поддерживать такие площадки, как Telegram, которые одинаково относятся к разным правительствам, мы, по сути, поддерживаем сервисы, к которым у российских спецслужб дискриминирован доступ. Это очень расстраивает. Это путь в никуда», — заявил Солонин в интервью газете «Коммерсантъ».

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Солонин является одним из инвесторов мессенджера, он вложил в ICO мессенджера около $17 млн. Говоря о последствиях блокировки Telegram, Солонин отметил, что плохой новостью для инвесторов это не стало.

«Инвестиция — это отдельно. Россия не составляет большой доли в мессенджере. Я больше склоняюсь к тому, что после таких событий у Telegram все-таки скорее увеличится количество пользователей, а не уменьшится. Таким образом, на инвестиции это, скорее всего, скажется положительно», — подчеркнул предприниматель. «Даже полная потеря 15 млн пользователей — это сейчас около ежемесячного прироста аудитории Telegram. Но как прецедент давления на вполне нейтральную компанию — это очень странно и обидно», — добавил он.

​Солонин пояснил, что под нейтральностью Telegram имеет в виду решение компании не предоставлять ключи шифрования ни в каких странах. «Telegram одинаково относится ко всем спецслужбам, поэтому как прецедент это плохо», — добавил он.

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В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал блокировку Telegram на территории России. Постановление о блокировке сервиса принял 13 апреля суд, так как компания отказалась передать ФСБ ключи дешифровки сообщений пользователей. Адвокаты Telegram обжаловали решение суда, указав, что ущерб «публичным и частным интересам» причиняется «именно немедленной блокировкой Telegram».

Сергей Солонин, комментируя причины блокировки, отметил, что «слышал также о чисто коммерческой версии происходящего». «В любой подобной ситуации надо смотреть на бенефициаров, а в данном случае, если исключить Facebook и WhatsApp, они довольно очевидны», — заявил акционер Qiwi, не уточнив, кого конкретно он имеет в виду. «Но вероятнее пользователи перейдут на WhatsApp, нежели на новый российский мессенджер», — добавил он.

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Он также отметил, что не понимает, как Роскомнадзор может полностью заблокировать мессенджер в России. «Технология, встроенная в Telegram, позволяет динамически менять IP-адреса через встроенные функции в смартфонах. Таким образом, Telegram может бесконечно менять «айпишники», — пояснил Солонин.

Роскомнадзор для блокировки мессенджера блокирует VPN-сервисы, которые позволят получить доступ к сервису. Также ведомство заблокировало более 16 млн IP-адресов Google и Amazon, что нарушило работу множества сторонних сервисов.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Telegram , QIWI
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