Роскомнадзор заблокировал более 16 млн IP-адресов Amazon и Google

В попытке заблокировать мессенджер Telegram ведомство массово начало вносить в список запрещенных ресурсов IP-адреса Google и Amazon. Ранее из-за блокировки IP-адресов фиксировались сбои в работе Viber

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Роскомнадзор заблокировал более 16 млн IP-адресов хостинг-провайдеров Google и Amazon, свидетельствуют данные сайта ​2018.schors.spb.ru. Сайт использует для формирования статистики все доменные имена из выгрузки Роскомнадзора, которая публикуется на сайте ведомства. Выгрузка запрещенных сайтов направляется интернет-провайдерам.

Исходя из перечня заблокированных подсетей, Роскомнадзор инициировал блокировку 9,4 тыс. IP-адресов, зарегистрированных самим Telegram, а также 3,6 млн IP-адресов Google и 12,1 млн IP-адресов структур Amazon. При этом у Amazon всего 19,7 млн IP-адресов, то есть большая часть ресурсов, использующих сети Amazon, будет недоступна в России после блокировки всех подсетей из реестра.

Накануне, 16 апреля, Роскомнадзор начал блокировку Telegram Messenger LLP, направив соответствующую информацию операторам связи. К вечеру того же дня стали появляться сообщения о том, что ведомство начало добавлять в реестр запрещенных ресурсов IP-адреса Amazon Web Services. В понедельник в реестр запрещенных ресурсов попало более 1 млн IP-адресов. Так, ведомство намеревалось препятствовать обходу блокировки со стороны Telegram, говорил глава Роскомнадзора Александр Жаров «Ведомостям».

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов сообщил газете, что к ним обратилось девять онлайн-магазинов, работу которых нарушила блокировка Роскомнадзора. На сбои из-за блокировки IP-адресов также пожаловались представители онлайн-школы по изучению английского языка SkyEng и курьерской службы «Птичка». На нестабильную работу жаловались пользователи мессенджера Viber.

Роскомнадзор проверяет сообщения о сбоях в работе сторонних ресурсов из-за ограничения доступа к Telegram, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Проверка показала, что, по данным на 15:00 17 апреля, работают в штатном режиме: онлайн-школа по изучению английского языка SkyEng skyeng.ru, курьерская служба «Птичка» ptchk.ru, издание «Лайфхакер» lifehacker.ru, социальная сеть «Одноклассники», мессенджер Viber, сервисы компании Microsoft», — сообщили в Роскомнадзоре.

Сам сайт ведомства сейчас недоступен, убедился корреспондент РБК. Ночью интернет-ресурсы Роскомнадзора подверглись DDoS-атаке.