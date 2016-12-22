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Дуров объяснил важность российского рынка Telegram личными соображениями
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Дуров объяснил важность российского рынка Telegram личными соображениями
Битва за Telegram, 16:30
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Дуров объяснил важность российского рынка Telegram личными соображениями
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что мессенджеру удалось пережить первые 24 часа блокировки. Он сообщил, что жертвует свои средства на поддержку администраторов VPN и proxy, сервисы которых позволяют обходить блокировки
Павел Дуров (Фото: AOP Press / Corbis / Getty Images)

Разработчикам и пользователям Telegram удалось пережить первые 24 часа блокировки мессенджера Роскомнадзором, написал во «ВКонтакте» основатель Telegram Павел Дуров.

По его словам, российское власти готовы «блокировать миллионы IP-адресов облачных хостингов, не считаясь с потерями посторонних проектов». Кроме того, власти России борются с независимыми сервисами proxy/VPN, позволяющими обходить блокировку, добавил Дуров.

«Хотя российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы Telegram, он важен нам по личным соображениям», — заметил основатель мессенджера, призвав «всех присоединяться» и поддерживать обход блокировки Telegram «настройкой прокси/VPN-серверов или их финансированием».

«В рамках цифрового сопротивления — децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса — я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и vpn. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели», — рассказал Дуров.

В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал исполнять решение Таганского районного суда об ограничении доступа к Telegram на территории России. Решение принято в связи с отказом мессенджера предоставить ФСБ ключи дешифрования переписки пользователей.

Роскомнадзор направил операторам связи информацию для блокировки интернет-ресурсов Telegram Messenger, а затем начал вносить IP-адреса Google и Amazon в реестр запрещенных ресурсов. К 16:00 вторника, 17 апреля, ведомство заблокировало 16 млн таких IP-адресов, из которых только 9,4 тыс. были зарегистрированы на Telegram.

Что происходит с блокировкой Telegram в России. Главное к этому моменту
Технологии и медиа

Ранее мессенджер Zello успешно обходил блокировку Роскомнадзора, постоянно меняя IP-адреса у Amazon. Из-за внесения миллионов IP-адресов в реестр запрещенных, наблюдались сбои в работе мессенджера Viber, сайтов курьерской службы «Птичка» и школы английского языка SkyEng. Сайт Роскомнадзора работает с перебоями, в ведомстве заявили, что на их ресурсы проводится DDoS-атака.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Telegram , Павел Дуров
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Что происходит с блокировкой Telegram в России. Главное к этому моменту Технологии и медиа
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