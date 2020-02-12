Как выглядят новые смартфоны Samsung. Фоторепортаж

В Сан-Франциско состоялась презентация Samsung. Компания показала складной смартфон Galaxy Z Flip, следующую линейку флагманов Samsung Galaxy S, беспроводные наушники. Как выглядят новинки — в фотогалерее РБК.

Новая линейка флагманских смартфонов Galaxy S поддерживает работу в сетях мобильной связи пятого поколения (5G). «Компания вступает в новое десятилетие с помощью 5G, интернета вещей, искусственного интеллекта. 5G даст супервысокие скорости без каких-либо задержек, поменяет способ коммуникации людей, гейминг, потребление контента», — заявил представитель Samsung Дэвид Барк

Линейка S20 должна поменять «представления о создании контента». Модели оснащены камерами с высоким разрешением, комбинацией гибридного оптического зума и цифрового увеличения с искусственным интеллектом, которые должны позволить приближать объект съемки, даже если он находится очень далеко, поддерживают стандарт видео 8К.

Разрешение основной камеры моделей S20 и S20+ составляет 64 мегапикселя, у S20 Ultra — 108 мегапикселей. На первых двух моделях доступен 30-кратный зум, на старшей — 100-кратный.



Модель S20 будет доступна в сером, голубом и красном цветах, S20+ — в сером, черном и красном, а S20 Ultra — в сером и черном.

В России новые Galaxy S поступят в продажу с 13 марта. Рекомендованная цена для S20 составляет 69,99 тыс. руб., для S20+ и S20 Ultra — 79,99 тыс. руб. и 99,99 тыс. руб., соответственно.

Galaxy Z Flip — вторая модель складного смартфона от Samsung. Экран модели размером 6,7-дюймов, но в сложенном состоянии помещается на ладони.

Вместе с Google Samsung реализовал режим двойного экрана: когда корпус устройства не зафиксирован в одном из крайних положений, экран автоматически делится на две части — например, в верхней части можно просматривать контент или видео, а в нижней — искать другие ролики и печатать комментарий.