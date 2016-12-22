Создателей WannaCry заподозрили в атаке на биржи криптовалют Южной Кореи

За атаками на инвесторов криптовалютных бирж Южной Кореи, которые произошли в конце 2017 года, стоят хакеры из Lazarus Group, связанной с властями КНДР. К такому выводу пришла международная компания Recorded Future, работающая в сфере кибербезопасности. Отчет размещен на сайте компании.
«Агенты северокорейского правительства, особенно группа Lazarus, атаковали южнокорейские биржи криптовалют и их участников в конце 2017 года, вплоть до новогодней речи Ким Чен Ына и последовавших за этим выступлением переговоров между Северной и Южной Кореей», — говорится в документе.
Вредоносная программа, работавшая в конце 2017 года, была ориентирована именно на пользователей корейского текстового редактора Hancom’s Hangul Word Processor.
Целями хакеров были также члены южнокорейского студенческого общества «Друзья Министерства иностранных дел» — студенты, которые интересуются работой внешнеполитического ведомства Южной Кореи.
Эксперты пришли к выводу, что во всех случаях использовалось вредоносное программное обеспечение (ПО) Destover — именно этот вредонос был использован во время хакерских атак против Sony Pictures Entertainment в 2014 году, польских банков в январе 2017 года, а также первой жертвы вируса WannaCry в феврале 2017 года.
Эксперты Recorded Future считают, что Lazarus Group (также известна как HIDDEN COBRA) — группа северокорейских хакеров, финансируемых, предположительно, Пхеньяном. О том, что за группировкой Lazarus стоят власти Северной Кореи, сообщала также российская компания Group-IB, которая специализируется на кибербезопасности. Специалисты компании также отмечали, что Lazarus маскируется под «русских хакеров» — в коде программ были обнаружены символы и строки с русскими словами, написанными латиницей, однако использовались эти команды некорректно для носителей языка.
Lazarus Group специализируется на атаках против правительственных и финансовых учреждений Южной Кореи и США. В частности, группировка несет ответственность за атаки на финансовые учреждения и компании медиасектора США и Южной Кореи в 2013 году, а также за атаку на Sony Pictures Entertainment в 2014 году, в результате которой в Сеть были выложены несколько свежих фильмов, а также переписка и личные данные сотрудников Sony.
С 2016 года группа сосредоточилась на атаках на различные финансовые институты, указывают эксперты. Одной из самых известных атак того года стало похищение хакерами из Lazarus из Центробанка Бангладеш $81 млн.
С помощью хакерских атак северокорейские хакеры надеются добыть финансирование для режима Ким Чен Ына, указывают специалисты Recorded Future. Специалисты компании также отмечают, что в 2017 году большинство атак Lazarus были ориентированы на взлом криптовалютных бирж и кражу биткоинов. В частности, знаменитый вирус-вымогатель WannaCry, в создании которого правительство Великобритании и США также обвиняет Lazarus Group, тоже требовал выкуп в биткоинах.
Вирус-вымогатель WannaCry распространялся по миру в мае 2017 года. Он затронул компьютерные системы более чем в 150 странах, в том числе и в России, где атаке подверглись сайты телекоммуникационных компаний и силовых ведомств.
WannaCry блокировал доступ к данным компьютеров и требовал $300–600 в биткоинах за их восстановление. Вредоносная программа поразила «МегаФон», «ВымпелКом» и компьютеры МВД. В МЧС и Минздраве заявили об успешном отражении атаки. По оценкам американских экспертов, общий ущерб от хакерской атаки составил $1 млрд.
Lazarus и WannaCry
Специалисты «Лаборатории Касперского» указали, что за вирусом WannaCry, который в середине мая атаковал 200 тыс. пользователей в 150 странах, также может стоять северокорейская Lazarus. Однако они оговорились, что эта схожесть кода может быть очередным «ложным флагом». Некоторые следы, указывающие на возможную причастность Lazarus к WannaCry, нашла и американская Symantec. В Group-IB тогда заявили, пока мало технических данных, для того чтобы говорить об ответственных однозначно. В конце мая 2017 года эксперты американской компании Flashpoint, проанализировав текст требования выкупа, пришли к выводу, что создателями вируса WannaCry могли быть уроженцы Гонконга, юга Китая, Сингапура или Тайваня.