Создателей WannaCry заподозрили в атаке на биржи криптовалют Южной Кореи

Хакеры Lazarus Group, которых Вашингтон и Лондон подозревает в создании вируса-вымогателя WannaCry и в связях с правительством КНДР, стоят за атаками на криптовалютных инвесторов, работающих в Южной Корее, считают эксперты

Фото: SeongJoon Cho / Bloomberg

За атаками на инвесторов криптовалютных бирж Южной Кореи, которые произошли в конце 2017 года, стоят хакеры из Lazarus Group, связанной с властями КНДР. К такому выводу пришла международная компания Recorded Future, работающая в сфере кибербезопасности. Отчет размещен на сайте компании.

«Агенты северокорейского правительства, особенно группа Lazarus, атаковали южнокорейские биржи криптовалют и их участников в конце 2017 года, вплоть до новогодней речи Ким Чен Ына и последовавших за этим выступлением переговоров между Северной и Южной Кореей», — говорится в документе.

Вредоносная программа, работавшая в конце 2017 года, была ориентирована именно на пользователей корейского текстового редактора Hancom’s Hangul Word Processor.

Целями хакеров были также члены южнокорейского студенческого общества «Друзья Министерства иностранных дел» — студенты, которые интересуются работой внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

Эксперты пришли к выводу, что во всех случаях использовалось вредоносное программное обеспечение (ПО) Destover — именно этот вредонос был использован во время хакерских атак против Sony Pictures Entertainment в 2014 году, польских банков в январе 2017 года, а также первой жертвы вируса WannaCry в феврале 2017 года. ​

Эксперты Recorded Future считают, что Lazarus Group (также известна как HIDDEN COBRA) — группа северокорейских хакеров, финансируемых, предположительно, Пхеньяном. О том, что за группировкой Lazarus стоят власти Северной Кореи, сообщала также российская компания Group-IB, которая специализируется на кибербезопасности. Специалисты компании также отмечали, что Lazarus маскируется под «русских хакеров» — в коде программ были обнаружены символы и строки с русскими словами, написанными латиницей, однако использовались эти команды некорректно для носителей языка. ​

Lazarus Group специализируется на атаках против правительственных и финансовых учреждений Южной Кореи и США. В частности, группировка несет ответственность за атаки на финансовые учреждения и компании медиасектора США и Южной Кореи в 2013 году, а также за атаку на Sony Pictures Entertainment в 2014 году, в результате которой в Сеть были выложены несколько свежих фильмов, а также переписка и личные данные сотрудников Sony.

С 2016 года группа сосредоточилась на атаках на различные финансовые институты, указывают эксперты. Одной из самых известных атак того года стало похищение хакерами из Lazarus из Центробанка Бангладеш $81 млн.

С помощью хакерских атак северокорейские хакеры надеются добыть финансирование для режима Ким Чен Ына, указывают специалисты Recorded Future. Специалисты компании также отмечают, что в 2017 году большинство атак Lazarus были ориентированы на взлом криптовалютных бирж и кражу биткоинов. В частности, знаменитый вирус-вымогатель WannaCry, в создании которого правительство Великобритании и США также обвиняет Lazarus Group, тоже требовал выкуп в биткоинах.

Вирус-вымогатель WannaCry распространялся по миру в мае 2017 года. Он затронул компьютерные системы более чем в 150 странах, в том числе и в России, где атаке подверглись сайты телекоммуникационных ​компаний и силовых ведомств.

WannaCry блокировал доступ к данным компьютеров и требовал $300–600 в биткоинах за их восстановление. Вредоносная программа поразила «МегаФон», «ВымпелКом»​ и компьютеры МВД. В МЧС и Минздраве заявили об успешном отражении атаки. По оценкам американских экспертов, общий ущерб от хакерской атаки составил $1 млрд.