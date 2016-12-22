СМИ узнали о подозреваемых в кражах криптовалюты хакерах из КНДР

Национальное агентство разведки Южной Кореи подозревает, что хакеры из КНДР могут быть причастны к кибератакам на криптовалютные биржи. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, у ведомства имеются доказательства причастности хакеров из Северной Кореи к краже личных данных около 30 тыс. пользователей биржи криптовалют Bithumb. Она считается одной из крупнейших в мире и расположена в Сеуле.

Инцидент произошел еще в июне 2017 года. Также, по данным ведомства, северокорейские хакеры похитили криптовалюту с биржи Coinis в сентябре 2017 года. Разведчики передали эти данные в Генпрокуратуру и МВД Южной Кореи, которые занимаются расследованием этих дел.

Источник отметил, что в Национальном агентстве разведки установили, что киберпреступники из КНДР использовали те же коды для взлома, что и хакерская группировка Lazarus. В мае 2017 года российская компания Group-IB, занимающаяся кибербезопасностью, сообщила о том, что за группировкой Lazarus стоят власти Северной Кореи.

В феврале 2016 года хакеры из Lazarus похитили из Центробанка Бангладеш $81 млн. Также взломщиков подозревали в организации утечек из кинокомпании, входящей в состав Sony Corporation, в 2014 году.