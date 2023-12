Маск фразой о свече в кромешной тьме ответил на вопрос об инопланетянах

Миллиардер упомянул парадокс Ферми: почему внеземные цивилизации, если они вообще существуют, не колонизировали нашу галактику. Он предположил, что одним из ответов может быть то, что «сознание — очень редкая вещь»

Илон Маск (Фото: Slaven Vlasic / Getty Images for The New York Times)