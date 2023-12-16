Маск фразой о свече в кромешной тьме ответил на вопрос об инопланетянах

Миллиардер упомянул парадокс Ферми: почему внеземные цивилизации, если они вообще существуют, не колонизировали нашу галактику. Он предположил, что одним из ответов может быть то, что «сознание — очень редкая вещь»

Илон Маск (Фото: Slaven Vlasic / Getty Images for The New York Times)

Основатель Tesla и SpaceX, владелец социальной сети X (прежнее название Twitter), самый богатый человек мира Илон Маск (Forbes оценивает его состояние в $254,9 млрд) предположил, что человек — единственное существо в этой части галактики, у которого есть сознание. Об этом он сказал на политическом фестивале, организованном правой партией премьер-министра Италии Джорджей Мелони.

Маск упомянул парадокс Ферми: почему внеземные цивилизации, если они вообще существуют, не колонизировали нашу галактику.

По словам предпринимателя, одним из ответов может быть то, что «сознание — очень редкая вещь».

Энрико Ферми — итальянский физик, больше известный как один из создателей атомной бомбы. Считается, что именно он поставил под сомнение возможность обнаружения внеземных цивилизаций в космосе. Якобы летом 1950 года в кафетерии Лос-Аламосской лаборатории в ходе неформальной беседы с тремя своими коллегами Ферми пытался ответить на вопрос: «Одни ли мы во Вселенной?». Парадокс Ферми гласит: учитывая возраст Вселенной, вполне вероятно, что разумные инопланетяне уже разработали космические путешествия на большие расстояния. Тот факт, что они еще не посетили Землю (насколько нам известно), может быть свидетельством того, что в галактике Млечный Путь нет другой разумной формы жизни.

«Я не видел доказательств существования инопланетян. Возможно, в нашей части галактики мы — единственные существа с сознанием. Сознание — это крошечная свеча в кромешной тьме, и мы должны сделать все возможное, чтобы эта свеча не погасла», — отметил миллиардер.

Маск в 2019 году говорил, что сомневается в существовании инопланетян. По его словам, он бы знал о внеземных цивилизациях, если бы они на самом деле существовали. В феврале этого года основатель Tesla и SpaceX, комментируя сообщения о сбитых в США и Канаде неопознанных летающих объектах, шутил: «Не волнуйтесь, просто некоторые из моих [инопланетных] друзей заходят». На саммите G20 в ноябре бизнесмен не исключил, что сверхскоростные ракеты могут помочь человечеству найти инопланетян.

Миллиардер не раз говорил, что хотел колонизировать Марс. В феврале он утверждал, что самая тяжелая в мире ракета-носитель Starship сможет доставить людей на эту планету в ближайшее десятилетие, а в сентябре не исключал, что «процветающая база» там может появиться через 15 лет. В ноябре компания Маска SpaceX провела второй неудачный запуск ракеты Super Heavy и космического корабля Starship, ракета взорвалась.