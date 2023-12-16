 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Технологии и медиа ,  
0 

Маск фразой о свече в кромешной тьме ответил на вопрос об инопланетянах

Маск допустил, что люди — единственные существа с сознанием в галактике
Миллиардер упомянул парадокс Ферми: почему внеземные цивилизации, если они вообще существуют, не колонизировали нашу галактику. Он предположил, что одним из ответов может быть то, что «сознание — очень редкая вещь»
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Slaven Vlasic / Getty Images for The New York Times)

Основатель Tesla и SpaceX, владелец социальной сети X (прежнее название Twitter), самый богатый человек мира Илон Маск (Forbes оценивает его состояние в $254,9 млрд) предположил, что человек — единственное существо в этой части галактики, у которого есть сознание. Об этом он сказал на политическом фестивале, организованном правой партией премьер-министра Италии Джорджей Мелони.

Маск упомянул парадокс Ферми: почему внеземные цивилизации, если они вообще существуют, не колонизировали нашу галактику.

Маск объяснил, почему назвал себя инопланетянином
Общество
Илон Маск

По словам предпринимателя, одним из ответов может быть то, что «сознание — очень редкая вещь».

Энрико Ферми — итальянский физик, больше известный как один из создателей атомной бомбы. Считается, что именно он поставил под сомнение возможность обнаружения внеземных цивилизаций в космосе. Якобы летом 1950 года в кафетерии Лос-Аламосской лаборатории в ходе неформальной беседы с тремя своими коллегами Ферми пытался ответить на вопрос: «Одни ли мы во Вселенной?».

Парадокс Ферми гласит: учитывая возраст Вселенной, вполне вероятно, что разумные инопланетяне уже разработали космические путешествия на большие расстояния. Тот факт, что они еще не посетили Землю (насколько нам известно), может быть свидетельством того, что в галактике Млечный Путь нет другой разумной формы жизни.

«Я не видел доказательств существования инопланетян. Возможно, в нашей части галактики мы — единственные существа с сознанием. Сознание — это крошечная свеча в кромешной тьме, и мы должны сделать все возможное, чтобы эта свеча не погасла», — отметил миллиардер.

Маск в 2019 году говорил, что сомневается в существовании инопланетян. По его словам, он бы знал о внеземных цивилизациях, если бы они на самом деле существовали. В феврале этого года основатель Tesla и SpaceX, комментируя сообщения о сбитых в США и Канаде неопознанных летающих объектах, шутил: «Не волнуйтесь, просто некоторые из моих [инопланетных] друзей заходят». На саммите G20 в ноябре бизнесмен не исключил, что сверхскоростные ракеты могут помочь человечеству найти инопланетян.

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: как чувствовать себя уверенно

Миллиардер не раз говорил, что хотел колонизировать Марс. В феврале он утверждал, что самая тяжелая в мире ракета-носитель Starship сможет доставить людей на эту планету в ближайшее десятилетие, а в сентябре не исключал, что «процветающая база» там может появиться через 15 лет. В ноябре компания Маска SpaceX провела второй неудачный запуск ракеты Super Heavy и космического корабля Starship, ракета взорвалась.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Илон Маск инопланетяне

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Ученые сочли безосновательными заявления о найденных «мумиях инопланетян»
Общество
Илон Маск на русском обсудил с подписчиками инопланетян
Технологии и медиа
Фонд Мильнера вложился в модернизацию телескопа для поиска инопланетян
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
Глава IIHF пригрозил голкиперу ЦСКА новыми дисциплинарными санкциями Спорт, 19:19
Суд арестовал водителя, сбившего полицейского у рынка «Садовод» Общество, 19:16
Основателя «Фонтанки» Константинова похоронили в Санкт-Петербурге Общество, 19:10
Маск фразой о свече в кромешной тьме ответил на вопрос об инопланетянах Технологии и медиа, 18:15
IIHF отклонила апелляцию ЦСКА по делу голкипера сборной России Спорт, 18:13
«Союз» вывел на орбиту второй спутник «Арктика-М» Технологии и медиа, 18:02
Сборная «Россия 25» обыграла Белоруссию на Кубке «Первого канала» Спорт, 18:01
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Суд оштрафовал экс-главу Амурской федерации ММА за гибель подростка Спорт, 17:54
После конфликта с полицейскими на «Садоводе» задержали более 80 человек Общество, 17:49
Сальдо заявил о гибели двух человек при обстреле Новой Маячки из HIMARS Политика, 17:41
В Киеве демонтировали памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец» Политика, 17:20
Агент 18-летнего серба отреагировал на информацию о переходе в «Спартак» Спорт, 17:05
Россия в 2022 году увеличила внешний долг перед Индией Экономика, 16:43
Кто пришел поддержать выдвижение Путина в президенты. Фотографии Политика, 16:40 