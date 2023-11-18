SpaceX назвала причину второй неудачи с «самой мощной в истории» ракетой

Ракета-носитель разрушилась, а космический корабль Starship не смог достичь заданной высоты. В NASA при этом результат испытания назвали возможностью научиться

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Ракета-носитель Super Heavy взорвалась после запуска 18 ноября, при этом двигатели космического корабля Starship продолжали работать еще несколько минут, сообщила компания SpaceX на своей странице в X (бывший Twitter).

Это уже второе неудачное испытание с Super Heavy и Starship. Первое провалилось в апреле. Компания и тогда, и сейчас, комментируя результаты полета, использует формулировку rapid unscheduled disassembly (быстрая внеплановая разборка). The New York Times называет это «космическим эвфемизмом», который, по сути, означает взрыв. По изначальному плану, полет должен был продлиться 90 минут, в течение которых ожидался выход на орбиту, частичный облет Земли и спуск на воду недалеко от Гавайских островов.

SpaceX запустила с площадки в Техасе ракету-носитель Super Heavy c космическим кораблем Starship в районе 7:00 18 ноября (16:00 мск). Вскоре после отделения ступени массивный сверхтяжелый ускоритель ракеты взорвался, а разгонный блок корабля разрушился до достижения заданной высоты, отмечает портал space.com.

SpaceX поздравила свою команду с «захватывающим» испытанием Starship, глава NASA Билл Нельсон назвал результат «прогрессом». «Сегодняшнее испытание — это возможность научиться, а затем снова летать», — написал он на своей странице в X.

Последнее сообщение репостнул основатель SpaceX, предприниматель Илон Маск (Forbes оценивает его состояние в $241,2 млрд).

Super Heavy — самая мощная из когда-либо созданных ракет-носителей в мире, она способна нести до 150 метрических тонн при многоразовом использовании и до 250 метрических тонн при однократном. Корабль Starship предназначен для доставки людей и грузов в дальний космос.

Испытания с ракетой Super Heavy и кораблем Starship проходят несколько лет. Первый запуск в апреле закончился взрывом, но тогда он произошел через несколько минут после старта, а сейчас полет, как отмечает CNN, продлился гораздо дольше.