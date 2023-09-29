Маск допустил появление «процветающей базы» на Марсе через 15 лет

Маск выразил надежду на появление «процветающей базы» на Марсе через 15 лет

Марс (Фото: JPL-Caltech / ASU / MSSS / NASA)

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выразил надежду на появление «процветающей базы» на Марсе через 15 лет. Об этом он написал на своей странице в X (ранее — Twitter).

К своему сообщению бизнесмен прикрепил пост SpaceX о том, что 15 лет назад 29 сентября компания запустила двухступенчатую ракету-носитель легкого класса Falcon 1. Она стала первой частной ракетой-носителем с жидкостными двигателями, которая вывела полезную нагрузку на околоземную орбиту.

«Будем надеяться, что через 15 лет на Марсе появится процветающая база!» — написал Маск. Ранее он заявлял, что высадка на Марс может произойти в течение десяти лет.

Глава NASA Билл Нельсон не исключил высадку человека на Марс к 2040 году. «В 2040 году — осталось всего 17 лет. Чтобы добраться до Луны, нужно три-четыре дня, но Марс намного дальше», — отмечал он. Путешествие на Марс, по словам Нельсона, займет семь-восемь месяцев.

После высадки астронавты должны будут провести там несколько лет, пока расположение планет не позволит отправиться в обратное путешествие продолжительностью от шести до восьми месяцев, полагает глава NASA.

Маск допускал, что первая грузовая миссия отправится к Марсу в 2022 году, а к 2050-му там будет построен город с населением 1 млн человек. Освоение Марса, по мнению бизнесмена, стоит ускорить до начала третьей мировой войны, чтобы «сохранить там семена человеческой цивилизации» и «потом все создать заново, перескочив сразу через темные времена».

Россия сможет отправить человека на Марс через 8–10 лет, но это будет очень дорого, сообщил в 2020 году экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Технические средства, которые позволят обеспечить гравитационный маневр вокруг Луны, дойти до Марса и даже обеспечить посадку корабля на Марс, у нас будут в течение 8–10 лет», — пояснял он.