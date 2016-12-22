Минкультуры предложило упростить блокировку сайтов с пиратским контентом

Действующая сейчас схема блокировки сайтов с пиратским контентом через суд неэффективна, считает Минкультуры. Оно предлагает упростить механизм блокировки — вплоть до ограничения доступа к «анонимным» сайтам без судебного решения

Фото: Steven Saphore / Reuters

Минкультуры представило во вторник, 16 октября, на состоявшемся в Госдуме круглом столе по борьбе с интернет-пиратством свои наработки по усовершенствованию законодательства. Действующий уже более пяти лет механизм судебной блокировки сайтов не защищает в должной мере интересы правообладателей, уверены в министерстве. По замыслу чиновников, исправить ситуацию могут три альтернативные меры.

Предложение первое: всего один день на раздумья

Как сейчас: после того как Мосгорсуд по заявлению правообладателя вынес определение о временной блокировке сайта или его страницы со спорным контентом, Роскомнадзор в течение трех рабочих дней отправляет провайдеру хостинга соответствующее уведомление. Если в течение трех рабочих дней владелец ресурса не удалил пиратский контент и провайдер не ограничил доступ к странице с этим контентом, доступ к сайту в течение одного дня блокирует уже оператор связи.

Что предлагается: уменьшить сроки, отведенные на уведомление Роскомнадзором провайдера хостинга об определении Мосгорсуда и на взаимодействие провайдера с владельцем сайта, с трех рабочих дней до одних суток.

Планируемый результат: процесс временной блокировки сайта со спорным контентом сокращается с максимальных семи рабочих дней до трех суток.

Предложение второе: сначала блокировка, потом уведомление

Как сейчас: Мосгорсуд по заявлению правообладателя сначала принимает решение о временной блокировке сайта или его страницы со спорным контентом. Затем правообладатель должен подать в Мосгорсуд уже исковое заявление. Если иск в установленные сроки не подан, блокировка отменяется.

Что предлагается: после того как Мосгорсуд вынес определение о блокировке, Роскомнадзор дает оператору связи команду заблокировать доступ к сайту с нелегальным контентом. Только после этого Роскомнадзор ищет провайдера хостинга, а через него и владельца сайта и требует от них удалить пиратский контент. Если это сделано, то оператор связи снимает блокировку сайта. Исковое заявление правообладатель подает в Мосгорсуд, только если владелец сайта сам не удалил пиратский контент.

Планируемый результат: пиратский контент находится в свободном доступе всего двое суток. Правообладатели смогут сэкономить на судебных расходах, так как число исков уменьшится.

Предложение третье: без суда и следствия

Как сейчас: правообладатель может напрямую обратиться к владельцу сайта, на котором незаконно размещен чужой контент. Если тот проигнорировал это требование, правообладатель подает в Мосгорсуд заявление о предварительных обеспечительных мерах в виде временной блокировки.

Что предлагается: ввести внесудебную блокировку так называемых анонимных сайтов. К ним Минкультуры предлагает причислять те ресурсы, которые не реагируют на обращения правообладателей, а также те, которые не указывают достаточной информации о том, как можно отправить претензию.

Правообладатель, не добившийся от владельца сайта удаления незаконно размещенного контента, обращается уже в Роскомнадзор. Тот в течение суток отправляет претензию владельцу сайта. Если незаконный контент по-прежнему не удален, в течение суток оператор связи блокирует доступ к сайту.

Планируемый результат: по замыслу Минкультуры число анонимных сайтов сократится — под угрозой блокировки они будут вынуждены раскрыть своих владельцев и отвечать на обращения правообладателей. Снизится нагрузка и на судебную систему.

Согласования впереди

В пресс-службе Минкультуры пояснили, что намерены свои предложения оформить в законопроект, который будет внесен в правительство. Таким образом, этим поправкам еще предстоит согласование со всеми заинтересованными ведомствами. Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин не стал комментировать инициативы Минкультуры.

О том, что Минкультуры готовит законопроект, предусматривающий внесудебную блокировку сайтов с пиратским контентом, стало известно еще в феврале. Теперь министерство расширило и конкретизировало свои инициативы.

Блокировка «анонимных» пиратских сайтов без участия Мосгорсуда — давно назревшая необходимость, констатирует Алексей Бырдин, гендиректор ассоциации «Интернет-видео», объединяющей онлайн-кинотеатры ivi.ru, Megogo, TVZavr, Amediateka и VIP Viasat Play. Сложность судебной процедуры и состязательность — это реализация прав владельца сайта, которой «анонимные» пираты все равно не пользуются, в суды с их стороны никто не ходит, напоминает Бырдин. Неоднократно говорили правообладатели и о том, что предусмотренные сейчас в законе сроки, отведенные на судебную блокировку, чрезмерно велики: например, в случае кинопремьеры критически важными являются первые четыре дня проката (первый уик-энд).

Впрочем, еще в начале года сами правообладатели указывали на то, что внесудебная блокировка может стать инструментом нечестной конкурентной борьбы.