Минкультуры предложило блокировать пиратские сайты без решения суда

Минкультуры предложило ужесточить борьбу с пиратскими сайтами: если с владельцем такого ресурса не удалось связаться, сайт блокируется без суда. Эксперты опасаются, что эта норма станет инструментом нечестной конкурентной борьбы

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минкультуры разработало законопроект, по которому за нарушение авторских и смежных прав можно будет блокировать сайты без решения суда. Соответствующий документ размещен на портале regulation.gov.ru.

Законопроект вводит требование к владельцам всех ресурсов размещать на своих сайтах контактные данные (юрлицо, где находится, адрес электронной почты и т.д.). Но если таких данных нет или владелец ресурса не реагирует на запросы правообладателя, то последний теперь будет вправе обратиться за блокировкой напрямую к хостинг-провайдеру, а затем и в Роскомнадзор (если провайдер не ответит на запрос в течение 24 часов). Ведомство должно предпринять еще одну попытку связаться с владельцами сайта или хостинг-провайдером. Если это не будет иметь эффекта, сайт может быть заблокирован полностью и навсегда в течение трех суток.

Сейчас заблокировать сайт с пиратским контентом гораздо сложнее. Правообладатель должен подать в суд заявление о предварительных обеспечительных мерах, и в этом случае по закону определение о блокировке ссылок выдается в течение одного дня, поясняет владелец юридической компании «Катков и партнеры» Павел Катков. Затем в течение двух недель правообладатель должен подать уже иск об удалении пиратского контента с указанного сайта. Но для возбуждения судебного производства необходимо установить владельца сайта — только в этом случае обеспечительные меры по блокировке сохраняют свое действие до конца рассмотрения дела. А заблокировать сайт навсегда можно только после вторичного нарушения им авторских прав и второго иска от правообладателя.

По словам Павла Каткова, давно назрела необходимость введения меры по блокировке сайта в случае отсутствия надлежащих контактных данных для уведомления. «Сейчас норма о размещении контактных данных — это просто декларация. В случае угрозы блокировки у сайтов появляется мотив начать наконец соблюдать норму», — отметил Катков.

Он считает инициативу актуальной: благодаря ей правообладатель «сможет повысить эффективность защиты своих прав». Катков напоминает, что отсутствие возможности нормально уведомить ответчика может серьезно тормозить судебный процесс. «Между тем скорость рассмотрения дела бывает крайне важна — особенно критично это в прокатный премьерный период кинофильмов. Основная монетизация, например, полнометражного кино в кинотеатральном прокате проходит в первые четыре недели его показа, с этой точки зрения каждый новый день недобросовестной пиратской конкуренции — это реальные финансовые потери продюсера», — рассказал юрист.

Как напомнил аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян, это не первая попытка Минкультуры усложнить жизнь пиратским сайтам. Предыдущий вариант поправок министерство представило осенью 2017 года. По нему поисковики должны были удалять из выдачи ссылки на пиратские сайты и рекламу подобных ресурсов по жалобе правообладателей. Если правообладателю не удавалось связаться с владельцами сайта, он мог направить жалобу в Роскомнадзор. Если в течение десяти дней сайт не удалял контент, ведомство должно было заблокировать сайт после вынесения соответствующего решения суда.

«Предыдущий вариант получил отрицательный отзыв. Новая версия намного жестче, так как теперь она не предоставляет возможности судебного урегулирования вопроса между интернет-ресурсом и правообладателем. В случае принятия для блокировки понадобится лишь заявление правообладателя в Роскомнадзор», — рассуждает Карен Казарян. По его мнению, принятие проекта даст властям «возможность заблокировать что угодно, причем без возможности апелляции». «Это приведет к значительному росту блокировок и, как итог, развернет поле общественного мнения на сторону пиратов. Это приведет к эскалации конфликта между ресурсами и правообладателями, причем не в пользу последних», — считает эксперт РАЭК.

Сомневается в целесообразности такой жесткой меры и представитель правообладателей. «Проблема использования нелегального авторского контента требует решения, но радикальные меры могут быть во многом чреваты, поскольку есть риск, что они станут инструментом для нечестной конкурентной борьбы», — заявила РБК вице-президент по правовым вопросам Федерации интеллектуальной собственности Вера Мартинович. По словам исполнительного директора REG.RU Светланы Лиенко, хостинг-провайдер некомпетентен в определении легитимности контента, что может привести к злоупотреблениям со стороны недобросовестных заявителей. «В нашей практике ранее уже был случай, когда на один из сайтов начали поступать жалобы от правообладателя контента. Впоследствии выяснилось, что жалоба была ошибочная, а сайт является официальным дистрибьютором», — отметила она.

По словам юриста проекта «Роскомсвобода» Саркиса Дарбиняна, инициатива вряд ли поможет росту легальных продаж, но может создать огромное количество проблем в правоприменении, например, ограничивая работу легальных сервисов. «При этом у пиратов все равно останется возможность обходить закон с помощью обычной переадресации на зеркала. Пираты как никто лучше осваивают современные технологии и способы доставки контента до конечного потребителя», — отметил он.​