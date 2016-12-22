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Правообладатели не одобрили «антипиратскую» инициативу «Яндекса»
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Правообладатели не одобрили «антипиратскую» инициативу «Яндекса»
Технологии и медиа, 18:54
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Правообладатели не одобрили «антипиратскую» инициативу «Яндекса»
«Яндекс» готов подписать «антипиратский меморандум», только если он будет требовать удаления ссылок на нелегальный контент по решению суда. Правообладатели посчитали такую трактовку документа бессмысленной
Фото: Татьяна Флегонтова / ТАСС

На состоявшейся  во вторник, 9 октября, в Роскомнадзоре встрече с правообладателями «Яндекс» назвал свои требования к так называемому антипиратскому меморандуму, рассказали РБК три участника совещания. Помимо «Яндекса», в  Роскомнадзор приезжали, в частности, представители Mail.Ru Group, «Газпром-Медиа», Ассоциации продюсеров кино и телевидения​. Модерировал встречу руководитель ведомства Александр Жаров.​

Представители «Яндекса», Mail.Ru Group, «Газпром-Медиа» подтвердили факт совещания в Роскомнадзоре. Жаров и представитель Ассоциации продюсеров кино и телевидения отказались от комментариев.

Представитель «Яндекса», по словам собеседников РБК, заявил о готовности заключить с правообладателями соглашение, если в меморандуме будет учтена позиция интернет-компаний. Ключевое условие — к заявлению правообладателя об ограничении доступа к пиратскому контенту должна прилагаться скан-копия определения Мосгорсуда о предварительном обеспечении защиты авторских прав.

Под угрозой блокировки

В августе Мосгорсуд удовлетворил просьбы четырех телеканалов «Газпром-Медиа» (ТНТ, ТВ3, «2х2» и «Супер») ограничить доступ к размещенным в разделе «Яндекс. Видео» пиратским копиям сериалов. ​Роскомнадзор тогда заявил о возможности блокировки «Яндекс.Видео», в случае если интернет-компания не удалит пиратский контент в установленные законом сроки. «Яндекс» удалил ссылки на страницы со спорным контентом, объяснив решение риском блокировки сервиса.

Медиакомпании настаивают на том, что интернет-компании должны удалять пиратский контент и ссылки на него без определения суда о предварительных обеспечительных мерах, Роскомнадзор солидарен с правообладателями, утверждают участники встр​ечи. «Либо это саморегулирование, и тогда без судов. Либо госрегулирование, но тогда какой же это меморандум?» — пересказали собеседники РБК позицию Жарова.

Механизм предварительных обеспечительных мер уже заложен в антипиратском законодательстве, само подписание меморандума в таком случае теряет смысл, объясняет логику правообладателей один из участников встречи. По его словам, меморандум должен стать аналогом действующему в США Закону об авторском праве в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act). По нему доступ к неправомерно размещенному контенту ограничивается по заявлению правообладателя.

Чтобы получить определение Мосгорсуда о предварительных обеспечительных мерах, необходимо несколько дней, говорит другой собеседник РБК. Он напоминает, что в случае прямой спортивной трансляции, которую распространяют пиратские ресурсы, обращаться в суд бессмысленно — спортивное состязание все уже посмотрели.

С подачи «Яндекса» также обсуждался еще ряд условий, говорят участники встречи. В частности, правообладатель, подписавший меморандум, не может судиться с интернет-компанией. Если одна сторона подает на другую в суд, то на нее действие меморандума уже не распространяется. Правообладателей такое требование не устраивает — судебные разбирательства каналов «Газпром-Медиа» с «Яндексом» продолжаются.

Кроме того, для «Яндекса», по словам участников встречи, принципиально, чтобы к меморандуму присоединились другие интернет-компании, в частности Mail.Ru Group. Ее представитель Оксана Кличникова сообщила, что для Mail.Ru Group оптимальным вариантом взаимодействия интернет-площадок и правообладателей является Digital Millennium Copyright Act, когда у интернет-компании есть 24 часа на удаление незаконного контента.

«Яндекс», пояснил его представитель Илья Грабовский, выступает за то, чтобы «прозрачное и равноприменимое ко всем ключевым интернет-сервисам решение» было закреплено на законодательном уровне. Но до вступления в силу соответствующего закона может быть принят и отраслевой меморандум. Механизмы, которые будут в нем заложены, — «предмет живого обсуждения», констатирует Грабовский.​

Правообладатели ранее неоднократно заявляли о том, что основной трафик на пиратские сайты приходит из поисковой выдачи. Доля «Яндекса» в этом трафике, по их утверждению, достигает около 80%. Работающий в России американский поисковик Google удаляет пиратский контент из своей выдачи по заявлению правообладателей, таким образом, по сути, работая по Digital Millennium Copyright Act и в России, заявлял ранее глава Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин.

Предложенный правообладателями меморандум предполагает также создание антипиратского реестра, сообщал ранее РБК. После того как сайт или его страница с пиратским контентом попадет в реестр, интернет-компания должна будет в течение шести часов удалить ссылку на такой ресурс из своей поисковой выдачи. Предполагается, что вести этот реестр будет либо ассоциация «Интернет-видео», объединяющая онлайн-кинотеатры, либо новая структура, которую сформируют правообладатели.

Автор: Мария Истомина.
Теги: «Яндекс» , Роскомнадзор
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