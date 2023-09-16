 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 103,04 (-0,19) Инвестиции, 15 сен, 16:45 Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 96,63 (+0,47) Инвестиции, 15 сен, 16:45
Суд увеличил сумму залога Коломойскому больше чем в семь раз Политика, 03:12
Единоросс Кастюкевич объяснил отказ от мандата депутата Госдумы Политика, 02:57
Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа Политика, 02:36
Ретейлеры рассказали о спросе на iPhone 15 после открытия предзаказов Технологии и медиа, 02:11
США в три раза нарастят объем выпуска боеприпасов для Украины Политика, 02:01
В торговом центре Петербурга произошел пожар на площади 1 тыс. кв. м Общество, 01:32
Депутата Рады Нестора Шуфрича арестовали по подозрению в госизмене Политика, 00:57
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Делимобиль» предупредил о рисках для бизнеса из-за сбоев с геолокацией Бизнес, 00:51
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
Египетская сила: почему «тестя принцессы Дианы» считают самозванцем Pro, 00:00
Убытки «Спартака» и рекорды «Зенита». Главное о трансферах клубов РПЛ Спорт, 00:00
Зеленский пообещал «цивилизованный ответ» странам за отказ от зерна Политика, 15 сен, 23:56
«Роскосмос» назвал сроки расследования крушения «Луны-25» Технологии и медиа, 15 сен, 23:26
Байден проведет встречу с главами пяти стран Центральной Азии Политика, 15 сен, 23:21
Война санкций ,  
0 

Ретейлеры рассказали о спросе на iPhone 15 после открытия предзаказов

Сюжет
Война санкций
Ретейлеры отмечают, что в первые дни после объявления цен на iPhone 15 число оплаченных предзаказов смартфонов из новой серии оказалось значительно больше относительно линейки iPhone 14
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Российские ретейлеры после запуска 13 сентября предзаказа на смартфоны iPhone 15 и объявления цен на устройства отметили высокий интерес россиян к гаджетам.

Руководитель департамента «Телеком» в группе М.Видео-Эльдорадо Сергей Уваров сообщил РБК, что за первые два дня оплаченных предварительных заказов iPhone 15 оказалось более чем втрое больше относительно линейки iPhone 14. Лидером спроса является Pro-серия — с лучшей производительностью и большими возможностями; еще одной причиной выбора стал титановый корпус, который высоко оценили покупатели. На модели Pro и Pro Max пришлось почти 94% предзаказов, 6% заняли покупки iPhone 15 и 15 Plus.

Какие новинки показали на презентации Apple. Фотогалерея
Фотогалерея 

Самыми востребованными объемами памяти в смартфонах оказались 128 и 256 Гб, на них пришлось две трети заказов. В устройствах Pro самыми популярными оказались Natural Titanium и Blue Titanium. В моделях 15 и 15 Plus — черный и розовый.

«Второй год подряд, после ухода бренда Apple, мы самостоятельно будем реализовывать поставки новинок в рамках действующего законодательства и предлагаем нашим клиентам получить девайсы в числе первых с дополнительными преимуществами», — заявил Уваров.

По словам гендиректора розничной сети МТС Андрея Губанова, за первые сутки после появления цен количество предзаказов на iPhone 15 оказалось на 50% выше, чем год назад на iPhone 14. 54% всех предзаказов пришлось на модель iPhone 15 Pro Max, 40% — на версию 15 Pro, 4% и 1% на базовую модель и 15 PLus соответственно. В основном покупатели выбирают устройства в конфигурации на 256 ГБ, на которую пришлось до половины всех предзаказов.

В объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota 90% предзаказов пришлось на модели iPhone 15 Pro и Pro Max. Самая популярная модификация — Pro Max с памятью 256 GB, следом идут Pro и Pro Max на 512 GB. «Невысокий интерес к iPhone 15 и 15 Plus мы связываем с тем, что эти модели стоят почти на 30% дороже iPhone 14. А в iPhone 15 Pro и Pro Max компания Apple добавила целый ряд дополнительных фишек, за которые покупатель готов платить. Кроме того, аудитория старших моделей менее чувствительна к цене», — сообщили РБК в пресс-службе «МегаФона». Там отметили, что в этом году количество предзаказов на свежую линейку iPhone больше, чем в прошлом.

Читайте на РБК Pro
Россияне начали экономить на всем. Что будет с ретейлерами и их акциями
Почему кружится голова: восемь причин
Мама ничего не хочет: как влияет депрессия родителей на ребенка
Пора рассчитаться: какие налоги платят российские бизнесмены в Таиланде

На «Яндекс.Маркете» предзаказ iPhone 15 Pro 256 ГБ во всех четырех цветах открылся утром 13 сентября, а вечером 14-го стал доступен и Apple iPhone 15 Pro Max 256 ГБ в трех вариациях — «синий титан», «черный титан» и «натуральный титан». Хотя предзаказ на новую модель Pro Max открылся на полтора дня позже, на нее приходится 36% от всех покупок iPhone 15, отметил ретейлер. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются новые iPhone в классическом титановом корпусе — в этом цвете была приобретена почти половина (47%) от всех моделей из новой линейки. В остальных случаях клиенты выбирали цвета «синий титан» (23%), «черный титан» (20%) и «белый титан» (10%).

Клиенты начали приобретать защитные стекла и чехлы для новых смартфонов Apple также с утра 13 сентября. 60% продаж приходятся на стекла для модели Pro Max, 31% — для iPhone 15 Pro и 9% — для iPhone 15. Если говорить о чехлах COMMO, собственной торговой марки «Яндекс.Маркета», 70% чехлов были куплены для модели Pro Max, 16% — для модели Pro, 8% — для модели Plus и 6% — для классических iPhone 15.

Apple представила новую линейку iPhone 15 сентября. Младшие модели — iPhone 15 и iPhone 15 Plus — получили Dynamic Island  — продолговатый вырез в верхней части экрана, в котором размещена фронтальная камера и который ранее использовался в моделях iPhone 14 Pro и Pro Max. Cтаршие модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max также получили новый дизайн и оснащены новым процессором А17 Pro, который использует чипы, созданные по технологии 3 нанометра, и, как заявил в корпорации, должны дать более высокую производительность устройствам. Во всех новых смартфонах порт  для зарядки Lightning заменили на USB Type-C.

Apple в прошлом году объявила о прекращении поставок в Россию из-за военных действий на Украине. Несмотря на это, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что поставки новых смартфонов возможны с использованием механизма параллельного импорта (без разрешения правообладателя). В России цена на самый дешевый из устройств линейки iPhone 15 варьируется от 124 990 до 129 990 руб. в зависимости от ретейлера.

Авторы
Теги
Александр Ситюков, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
iPhone предзаказ ретейлер МТС М.Видео Эльдорадо МегаФон Яндекс Маркет
Материалы по теме
Apple представила iPhone 15 с «динамическим островом» и без Lightning
Технологии и медиа
Apple назвала дату презентации новых iPhone
Технологии и медиа
Продававший технику Apple в России re:Store сменил бренд и ассортимент
Технологии и медиа