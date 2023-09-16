Ретейлеры рассказали о спросе на iPhone 15 после открытия предзаказов

Ретейлеры отмечают, что в первые дни после объявления цен на iPhone 15 число оплаченных предзаказов смартфонов из новой серии оказалось значительно больше относительно линейки iPhone 14

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Российские ретейлеры после запуска 13 сентября предзаказа на смартфоны iPhone 15 и объявления цен на устройства отметили высокий интерес россиян к гаджетам.



Руководитель департамента «Телеком» в группе М.Видео-Эльдорадо Сергей Уваров сообщил РБК, что за первые два дня оплаченных предварительных заказов iPhone 15 оказалось более чем втрое больше относительно линейки iPhone 14. Лидером спроса является Pro-серия — с лучшей производительностью и большими возможностями; еще одной причиной выбора стал титановый корпус, который высоко оценили покупатели. На модели Pro и Pro Max пришлось почти 94% предзаказов, 6% заняли покупки iPhone 15 и 15 Plus.

Самыми востребованными объемами памяти в смартфонах оказались 128 и 256 Гб, на них пришлось две трети заказов. В устройствах Pro самыми популярными оказались Natural Titanium и Blue Titanium. В моделях 15 и 15 Plus — черный и розовый.

«Второй год подряд, после ухода бренда Apple, мы самостоятельно будем реализовывать поставки новинок в рамках действующего законодательства и предлагаем нашим клиентам получить девайсы в числе первых с дополнительными преимуществами», — заявил Уваров.

По словам гендиректора розничной сети МТС Андрея Губанова, за первые сутки после появления цен количество предзаказов на iPhone 15 оказалось на 50% выше, чем год назад на iPhone 14. 54% всех предзаказов пришлось на модель iPhone 15 Pro Max, 40% — на версию 15 Pro, 4% и 1% на базовую модель и 15 PLus соответственно. В основном покупатели выбирают устройства в конфигурации на 256 ГБ, на которую пришлось до половины всех предзаказов.

В объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota 90% предзаказов пришлось на модели iPhone 15 Pro и Pro Max. Самая популярная модификация — Pro Max с памятью 256 GB, следом идут Pro и Pro Max на 512 GB. «Невысокий интерес к iPhone 15 и 15 Plus мы связываем с тем, что эти модели стоят почти на 30% дороже iPhone 14. А в iPhone 15 Pro и Pro Max компания Apple добавила целый ряд дополнительных фишек, за которые покупатель готов платить. Кроме того, аудитория старших моделей менее чувствительна к цене», — сообщили РБК в пресс-службе «МегаФона». Там отметили, что в этом году количество предзаказов на свежую линейку iPhone больше, чем в прошлом.

На «Яндекс.Маркете» предзаказ iPhone 15 Pro 256 ГБ во всех четырех цветах открылся утром 13 сентября, а вечером 14-го стал доступен и Apple iPhone 15 Pro Max 256 ГБ в трех вариациях — «синий титан», «черный титан» и «натуральный титан». Хотя предзаказ на новую модель Pro Max открылся на полтора дня позже, на нее приходится 36% от всех покупок iPhone 15, отметил ретейлер. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются новые iPhone в классическом титановом корпусе — в этом цвете была приобретена почти половина (47%) от всех моделей из новой линейки. В остальных случаях клиенты выбирали цвета «синий титан» (23%), «черный титан» (20%) и «белый титан» (10%).

Клиенты начали приобретать защитные стекла и чехлы для новых смартфонов Apple также с утра 13 сентября. 60% продаж приходятся на стекла для модели Pro Max, 31% — для iPhone 15 Pro и 9% — для iPhone 15. Если говорить о чехлах COMMO, собственной торговой марки «Яндекс.Маркета», 70% чехлов были куплены для модели Pro Max, 16% — для модели Pro, 8% — для модели Plus и 6% — для классических iPhone 15.

Apple представила новую линейку iPhone 15 сентября. Младшие модели — iPhone 15 и iPhone 15 Plus — получили Dynamic Island — продолговатый вырез в верхней части экрана, в котором размещена фронтальная камера и который ранее использовался в моделях iPhone 14 Pro и Pro Max. Cтаршие модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max также получили новый дизайн и оснащены новым процессором А17 Pro, который использует чипы, созданные по технологии 3 нанометра, и, как заявил в корпорации, должны дать более высокую производительность устройствам. Во всех новых смартфонах порт для зарядки Lightning заменили на USB Type-C.

Apple в прошлом году объявила о прекращении поставок в Россию из-за военных действий на Украине. Несмотря на это, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что поставки новых смартфонов возможны с использованием механизма параллельного импорта (без разрешения правообладателя). В России цена на самый дешевый из устройств линейки iPhone 15 варьируется от 124 990 до 129 990 руб. в зависимости от ретейлера.