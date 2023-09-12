Какие новинки показали на презентации Apple. Фотогалерея
Компания провела ежегодную осеннюю презентацию, на которой представила новый iPhone 15 и iPhone 15 Pro, а также новую линейку Apple Watch Series 9. Как выглядят устройства и какие функции в них появились — в фотогалерее РБК
Дисплей iPhone 15 имеет 6,1 дюймов, у iPhone 15 Plus — 6,7 дюймов. Устройства будут доступны в пяти цветах: зеленом, голубом, розовом, желтом и черном
Устройство получило Dynamic Island («динамический остров») — продолговатый вырез в верхней части экрана, в котором размещена фронтальная камера и который ранее использовался в моделях iPhone 14 Pro и Pro Max. Однако теперь размеры Island можно менять — в частности, через него переключать музыку или смотреть маршрут по навигатору
Кроме того, в iPhone 15 и iPhone 15 Plus благодаря технологии машинного обучения появился новый режим шумоподавления при звонке — его можно включить во время разговора
У новых iPhone — две камеры. У основной разрешение 48 мегапикселей, у второй - 12 мегапикселей. Разработчики улучшили качество ночной фотосъемки, а также модернизировали режим портрет: теперь фокус на фотографии можно менять после того, как снимок уже сделан
iPhone 15 и iPhone 15 Plus получили более яркие экраны, а также перешли на зарядку USB-C. Apple ранее анонсировала переход с Lightning на разъемы USB-C в будущих iPhone.
Изменение связано с необходимостью соблюдать европейское законодательство: в октябре 2022 года в ЕС приняли закон о переводе всех гаджетов на разъем USB-C. Стандартизация разъемов для зарядки мобильных устройств позволит уменьшить количество «электронного мусора», указывали власти ЕС. Apple выступала против инициативы ЕС. В частности, пресс-служба Apple называла унификацию фактором «заморозки инноваций вместо их развития»
Разработчики сообщили, что увеличили радиус взаимодействия двух телефонов — теперь расстояние для передачи информации между ними может быть больше
iPhone 15 Pro изготовлен из титанового сплава. Телефон будет доступен в четырех цветах
Преимущества использования титана в модели — его крепкость и легкость
В модели уменьшены боковые рамки экрана и использован новый процессор A17, изготовленной по 3-нм техпроцессу
У нового iPhone 15 Pro — три камеры: основная, телескопическая (позволяет увеличивать в пять раз) и макро. Впервые телефон позволяет снимать видео для VR, сообщили на презентации разработчики
Кроме того, благодаря интерфейсу USB 3.0 iPhone может снимать видео сразу на внешний жесткий диск. Это может использоваться при производстве фильмов
Архитектура процессора оптимизирована для игр
У iPhone 15 Pro появится режим Always On, который позволяет устройству отображать информацию (например, время или уведомления) на экране блокировки без нажатия на него
Apple Watch Series 9 можно будет управлять новым жестом — двойным ударом указательного и большого пальцев. Таким способом можно будет переключать музыку, выключить уведомления или сбросить звонок
Кроме того, новая линейка часов поможет пользователю найти iPhone: Apple Watch покажет расстояние от телефона, а также направление к нему, рассказали создатели. Новые часы будут доступны в нескольких цветах — розовом, золотом, графитовом и других
Система Siri будет соединена с данными о здоровье - таким образом, с помощью Apple Watch пользователь сможет задать вопросы о состоянии своего организма. Например, спросить, сколько часов длился сон, какой пульс или когда нужно принимать лекарство
В Apple Watch Ultra 2 по сравнению с прошлой версией разработчики улучшили качество распознавания речи, увеличили максимальную яркость экрана, а также скорость работы за счет использования технологий машинного обучения. Часы работают на большой глубине или высоте, а в режиме низкого расходования энергии могут функционировать до 72 часов
После начала военной операции на Украине Apple прекратил поставки техники в Россию. В начале марта 2022 года Apple ограничила возможность для российских пользователей покупать и доставлять товары из официального онлайн-магазина. Весной того же года Минпромторг включил продукцию американской компании в перечень иностранных товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту, то есть без согласия правообладателя