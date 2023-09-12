Какие новинки показали на презентации Apple. Фотогалерея

iPhone 15 и iPhone 15 Plus получили более яркие экраны, а также перешли на зарядку USB-C. Apple ранее анонсировала переход с Lightning на разъемы USB-C в будущих iPhone.

Изменение связано с необходимостью соблюдать европейское законодательство: в октябре 2022 года в ЕС приняли закон о переводе всех гаджетов на разъем USB-C. Стандартизация разъемов для зарядки мобильных устройств позволит уменьшить количество «электронного мусора», указывали власти ЕС. Apple выступала против инициативы ЕС. В частности, пресс-служба Apple называла унификацию фактором «заморозки инноваций вместо их развития»