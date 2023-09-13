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Российские ретейлеры объявили цены на iPhone 15 и iPhone 15 Pro

МТС и М-Видео: новые iPhone 15 будут стоить в России до ₽249 990
C 13 сентября российские ретейлеры открыли предзаказ на новые модели iPhone 15 и серии смарт-часов Apple Watch. Цена для Apple iPhone 15 128 ГБ варьируется от 124 990 тыс. руб. до 129 990 тыс. руб. в зависимости от ретейлера
Фото: Loren Elliott / Getty Images
Фото: Loren Elliott / Getty Images

Российские ретейлеры МТС, «М.Видео» и «Эльдорадо» объявили цены и запустили предзаказ на смартфоны iPhone 15 и новые серии смарт-часов Apple Watch. Пресс-релизы компаний поступили в РБК.

Новые смартфоны доступны в четырех версиях: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Модели iPhone 15 и 15 Plus предлагаются в пяти цветах: черном, голубом, розовом, желтом и зеленом. Модели из Pro-серии с титановым корпусом — в четырех цветах: титановом, титановом черным, титановом синим, титановом белым. Объем памяти в зависимости от модели — от 128 Гб до 1 Тб.

В магазинах МТС покупатели смогут приобрести смартфон по следующим ценам:

  • Apple iPhone 15 128 ГБ — 124 990 руб;
  • Apple iPhone 15 256 ГБ — 139 990 руб;
  • Apple iPhone 15 512 ГБ — 169 990 руб.
  • Apple iPhone 15 Plus 128 ГБ — 139 990 руб;
  • Apple iPhone 15 Plus 256 ГБ — 154 990 руб;
  • Apple iPhone 15 Plus 512 ГБ — 184 990 руб.
  • Apple iPhone 15 Pro 128 ГБ — 154 990 руб;
  • Apple iPhone 15 Pro 256 ГБ — 169 990 руб;
  • Apple iPhone 15 Pro 512 ГБ — 199 990 руб;
  • Apple iPhone 15 Pro 1 ТБ — 234 990 руб.
  • Apple iPhone 15 Pro Max 256 ГБ — 189 990 руб;
  • Apple iPhone 15 Pro Max 512 ГБ -219 990 руб;
  • Apple iPhone 15 Pro Max 1 ТБ — 249 990 руб.
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Стоимость умных часов Apple Watch в магазинах МТС составит:

  • Apple Watch SE — 34 990 руб;
  • Apple Watch Series 9 41 мм — 54 990 руб;
  • Apple Watch Series 9 45 мм — 59 990 руб;
  • Apple Watch Ultra 2 49 мм — 109 990 руб.

C 13 сентября покупатели могут оформить предварительные заявки онлайн или в любом магазине МТС. Оформить предварительный заказ на смартфоны можно с помощью частичной предоплаты. На Apple iPhone 15 сумма предоплаты составит 25 тыс. руб. На модели Apple Watch действует полная предоплата. Клиентам также доступна рассрочка 0-0-24.

В магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» стоимость iPhone 15 начинается от 129 999 руб., iPhone 15 Plus — от 139 999 руб., iPhone 15 Pro — от 159 999 руб., iPhone 15 Pro Max — от 194 999 руб. Стоимость Apple Watch Series SE начинается от 34 999 руб., Apple Watch Series 9 — от 54 999 руб., Apple Watch Ultra 2 — 109 999 руб.

При этом в магазинах группы М.Видео-Эльдорадо доступно оформление заказа по рассрочке на срок до 30 месяцев без первого взноса и дополнительных условий.

«В текущих реалиях на стоимость новинок Apple для российского рынка кроме базовой цены производителя и локальных налогов влияет курс валют, транзакционные и логистические издержки, доступность товара и предложение партнёров, российские налоги и пошлины», — объяснил глава департамента «Телеком» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров.

Какие новинки показали на презентации Apple. Фотогалерея
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Теги
Александр Ситюков, Виктория Громова Виктория Громова
МТС М.Видео Эльдорадо цены iPhone
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