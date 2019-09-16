Рекламные доходы телеканалов упали в первом полугодии на 9%

Второй квартал лишь ухудшил ситуацию на российском рекламном рынке. По итогам всего полугодия отрицательную динамику показали все медиасегменты, кроме интернета

Ассоциация коммуникационных агентств России опубликовала свою оценку расходов на рекламу в первом полугодии 2019 года. В целом траты по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросли всего на 3%, до 226-228 млрд руб.

Общий рост обеспечили лишь увеличившиеся затраты рекламодателей на интернет: за первые шесть месяцев они выросли на 20%, до 109-110 млрд руб. Все остальные сегменты рекламного рынка продемонстрировали отрицательную динамику. Расходы на телерекламу за полугодие снизились на 9%, до 81-82 млрд руб., на радиорекламу — на 4%, до 7-7,5 млрд руб., на рекламу в прессе — на 16%, до 7,4-7,6 млрд руб., на наружную и транзитную рекламу — на 3%, до 29,7-21,1 млрд руб.

Именно наружная реклама показывала по итогам первого квартала наряду с интернетом положительную динамику. В первом квартале 2019-го, расходы на рекламу в пяти основных медиа составили 110,5–111,5 млрд руб., что лишь на 4% больше аналогичного периода прошлого года.

Падение рекламных доходов во втором квартале ускорилось на ТВ и в прессе, следует из сопоставления данных Ассоциации коммуникационных агентств России. На ТВ и радио рекламные бюджеты в квартальном измерении в этом году снизились впервые после кризисного 2015 года.