Власти сделали бесплатными связь и интернет в девяти белгородских районах

Накануне в Белгородской области ввели режим ЧС федерального характера. На этом фоне Минцифры решило сделать связь и интернет в девяти районах области бесплатными. Такие же меры уже действуют в Курской области

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / TACC

Мобильная связь и интернет в девяти районах Белгородской области теперь доступны бесплатно в связи с введением режима ЧС федерального характера, сообщило Минцифры в своем телеграм-канале.

Меры коснутся Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Волоконовского, Валуйского, Грайворонского и Шебекинского городских округов.

С сегодняшнего дня абоненты из этих районов смогут бесплатно звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом и отправлять СМС. «Входящие звонки также будут бесплатными. Подробности предоставления этих услуг вы можете узнать у своего оператора», — добавили в министерстве.

Такая же мера действует на территории Курской области: на минувшей неделе Минцифры объявило, что мобильная связь и интернет будут доступны жителям области бесплатно до окончания режима ЧС.

Ситуация на границах Белгородской и Курской областей обострилась неделю назад, после того как ВСУ 6 августа предприняли попытку прорыва в Курской области. Одновременно с наступлением ВСУ под Курском усилились обстрелы приграничных городов и сел в Белгородской области, губернатор Вячеслав Гладков также заявлял об «активности врага» на границе Краснояружского района.

9 августа режим ЧС федерального характера ввели в Курской области, а накануне — в Белгородской. Как уточнял Гладков, соответствующее решение было принято по итогам заседания правительственной комиссии под руководством главы МЧС. Также накануне был создан координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. В него вошли профильные заместители главы Минобороны, руководители органов военного управления, представители Генштаба и губернаторы областей.