 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Минобороны создали совет по безопасности приграничных областей

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В Минобороны России создан координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, он будет собираться не реже раза в неделю.

В него вошли профильные заместители главы Минобороны, руководители органов военного управления, представители Генштаба, губернаторы Белгородской, Курской и Брянской областей. В ведомстве подчеркнули, что этот орган не будет подменять оперативное управление войсками, а его главной целью станет повышение эффективности обеспечения военнослужащих, «решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов».

«Будем стремиться решать вопросы быстро и без проволочек. Рассчитываю, что информация с мест будет докладываться в рамках Совета оперативно и правдиво», — сказал глава Минобороны России Андрей Белоусов в ходе заседания координационного совета.

Материал дополняется.

Банки оценили интерес россиян к ипотеке по экстравысоким ставкам

WSJ рассказала о роли Зеленского и Залужного в подрыве «Северных потоков»

В «Сбере» назвали пять стоп-слов и фраз, которые используют мошенники

Алаудинов сообщил об изменении тактики ВСУ в Курской области

Киев признал, что обсуждал операцию в Курской области с Западом

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Подборка странных требований при аренде жилья

Названы мегаполисы, где сильнее всего упали продажи новостроек

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Россия Минобороны Украина Военная операция на Украине Курская область Белгородская область Брянская область
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 98,32 (-1,99) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 88,8 (-1,21) Инвестиции, 17:35
В Москве арестовали ударившего полицейского американцаОбщество, 18:48
Роспотребнадзор предложил Африке помощь из-за эпидемии оспы обезьянОбщество, 18:46
В Минобороны создали совет по безопасности приграничных областейПолитика, 18:43
Европа сократила импорт СПГ до минимума с сентября 2021 годаБизнес, 18:39
Полиция задержала троих за покушение на отца лучшего молодого игрока ЕвроСпорт, 18:37
Могут ли бактерии в кишечнике «заставить» человека употреблять алкогольPro, 18:35
Разведчики Дульцевы рассказали подробности своего захвата в СловенииПолитика, 18:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Власти Липецкой области назвали размер выплаты за разрушенные домаПолитика, 18:26
Крушение бомбардировщика в Иркутской области. ВидеоОбщество, 18:22
Почти 70% институционалов не продали акции биткоин-ETF во втором кварталеКрипто, 18:21
Экипаж Ту-22 успел катапультироваться перед крушением в Иркутской областиОбщество, 18:08
Во Владимирской области запущено новое колбасное производство «Аби»РБК Отрасли, 18:05
Пострадавший в драке в Феодосии боксер отказался считать себя героемСпорт, 17:56
В Иркутской области разбился бомбардировщик Ту-22⁠Политика, 17:56