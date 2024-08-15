В Минобороны создали совет по безопасности приграничных областей
В Минобороны России создан координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, он будет собираться не реже раза в неделю.
В него вошли профильные заместители главы Минобороны, руководители органов военного управления, представители Генштаба, губернаторы Белгородской, Курской и Брянской областей. В ведомстве подчеркнули, что этот орган не будет подменять оперативное управление войсками, а его главной целью станет повышение эффективности обеспечения военнослужащих, «решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов».
«Будем стремиться решать вопросы быстро и без проволочек. Рассчитываю, что информация с мест будет докладываться в рамках Совета оперативно и правдиво», — сказал глава Минобороны России Андрей Белоусов в ходе заседания координационного совета.
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