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Война санкций ,  
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«Лаборатория Касперского» свернет деятельность в США из-за санкций

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Война санкций
«Лаборатория Касперского» заявила, что из-за новых санкций США «не видит перспектив для ведения бизнеса» в стране. Компания уволит 50 человек, на ее американском сайте уже нельзя купить антивирусные программы
Фото: Ernesto S. Ruscio / Getty Images
Фото: Ernesto S. Ruscio / Getty Images

«Лаборатория Касперского» с 20 июля начнет постепенно сокращать деятельность в США, так как «не видит перспектив для ведения бизнеса» в стране, говорится в заявлении компании, поступившем в РБК.

«Такое решение было принято в результате постановления Министерства торговли США о запрете продаж и дистрибуции продуктов «Лаборатории Касперского» на этом рынке», сообщили в компании.

Представитель «Лаборатории» сказал изданию The Register, что прекращение операций включает сокращение персонала, которое начнется на этой неделе. Увольнения затронут около 50 сотрудников в Соединенных Штатах. Би-би-си обращает внимание, что на американском сайте компании уже прекратили продажу антивирусных программ: там появилось сообщение о том, что «покупка недоступна для клиентов из США».

США ввели санкции против руководства «Лаборатории Касперского»
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

В июне Минторг США объявил, что с 20 июля «Лаборатория Касперского» не сможет заключать новые соглашения на территории страны, а с 29 сентября — применять и продавать в Соединенных Штатах свое программное обеспечение. Помимо того, американский Минфин ввел санкции против 12 топ-менеджеров, в том числе исполнительного директора Андрея Тихонова, директора по развитию бизнеса Андрея Ефремова, заместителя гендиректора по стратегии и экономике Даниила Борщева.

По версии властей США, компания сотрудничает с российскими военными и разведкой, а также поддерживает цели российского правительства в сфере киберразведки. В «Лаборатории» отвергают обвинения и считают их спекуляцией, отмечая, что американские власти не представили доказательств. Санкции там назвали необоснованными, но добавили, что они не повлияют на устойчивость компании.

«Лаборатория Касперского» работает в США почти 20 лет. В конце июня компания заявляла, что постарается сохранить контакты с американскими партнерами.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Лаборатория Касперского США санкции программное обеспечение
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