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Война санкций ,  
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США ввели санкции против руководства «Лаборатории Касперского»

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Война санкций
Почти весь топ-менеджмент «Лаборатории Касперского» попал в американский SDN List. Ранее США объявили, что запретят пользоваться продукцией компании в стране c 29 сентября
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Минфин США добавил в санкционный список 12 россиян, все они входят в руководство «Лаборатории Касперского».

Под санкции попали:

  • исполнительный директор Андрей Тихонов
  • директор по работе с персоналом Марина Алексеева
  • исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу Кирилл Астрахань
  • заместитель генерального директора по стратегии и экономике Даниил Борщев
  • директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов
  • директор по развитию бизнеса Андрей Ефремов
  • исполнительный вице-президент по потребительскому бизнесу Михаил Гербер
  • директор по исследованиям и разработке Антон Иванов
  • управляющий директор в России и странах СНГ Анна Кулашова
  • руководитель департамента корпоративных коммуникаций Денис Зенкин
  • вице-президент, директор департамента перспективных технологий Андрей Духвалов
  • директор по развитию KasperskyOS Андрей Суворов

США запретили использовать в стране антивирусы «Лаборатории Касперского»
Бизнес
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

РБК направил запрос в «Лабораторию Касперского».

20 июня Минторг США сообщил, что с 29 сентября в стране запретят применять и продавать программное обеспечение «Лаборатории Касперского» — АО «Лаборатория Касперского», ООО «Группа компаний Касперского», а также филиала в Великобритании Kaspersky Labs Limited. О готовящихся мерах ранее сообщало агентство Reuters, запрет связан с «критическими рисками» из-за тесных связей компании с российским правительством. Глава компании Евгений Касперский говорил, что в США у «Касперского» не очень большой процент клиентов, и это не самый важный для компании рынок.

Самого Касперского США в 2018 году упомянули в «кремлевском докладе» в разделе «Олигархи». Однако включение в этот список не означало введения санкций. В «Лаборатории Касперского» тогда заявили, что категорически не согласны с включением основателя в этот перечень, поскольку компания не имеет политического влияния ни в какой стране мира.

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Екатерина Ясакова
санкции Лаборатория Касперского США кибербезопасность IT
Евгений Касперский фото

Евгений Касперский

бизнесмен
4 октября 1965 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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