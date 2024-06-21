США ввели санкции против руководства «Лаборатории Касперского»
Минфин США добавил в санкционный список 12 россиян, все они входят в руководство «Лаборатории Касперского».
Под санкции попали:
- исполнительный директор Андрей Тихонов
- директор по работе с персоналом Марина Алексеева
- исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу Кирилл Астрахань
- заместитель генерального директора по стратегии и экономике Даниил Борщев
- директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов
- директор по развитию бизнеса Андрей Ефремов
- исполнительный вице-президент по потребительскому бизнесу Михаил Гербер
- директор по исследованиям и разработке Антон Иванов
- управляющий директор в России и странах СНГ Анна Кулашова
- руководитель департамента корпоративных коммуникаций Денис Зенкин
- вице-президент, директор департамента перспективных технологий Андрей Духвалов
- директор по развитию KasperskyOS Андрей Суворов
РБК направил запрос в «Лабораторию Касперского».
20 июня Минторг США сообщил, что с 29 сентября в стране запретят применять и продавать программное обеспечение «Лаборатории Касперского» — АО «Лаборатория Касперского», ООО «Группа компаний Касперского», а также филиала в Великобритании Kaspersky Labs Limited. О готовящихся мерах ранее сообщало агентство Reuters, запрет связан с «критическими рисками» из-за тесных связей компании с российским правительством. Глава компании Евгений Касперский говорил, что в США у «Касперского» не очень большой процент клиентов, и это не самый важный для компании рынок.
Самого Касперского США в 2018 году упомянули в «кремлевском докладе» в разделе «Олигархи». Однако включение в этот список не означало введения санкций. В «Лаборатории Касперского» тогда заявили, что категорически не согласны с включением основателя в этот перечень, поскольку компания не имеет политического влияния ни в какой стране мира.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде