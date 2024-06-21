США ввели санкции против руководства «Лаборатории Касперского»

Почти весь топ-менеджмент «Лаборатории Касперского» попал в американский SDN List. Ранее США объявили, что запретят пользоваться продукцией компании в стране c 29 сентября

Фото: Владислав Шатило / РБК

Минфин США добавил в санкционный список 12 россиян, все они входят в руководство «Лаборатории Касперского».

Под санкции попали:

исполнительный директор Андрей Тихонов

директор по работе с персоналом Марина Алексеева

исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу Кирилл Астрахань

заместитель генерального директора по стратегии и экономике Даниил Борщев

директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов

директор по развитию бизнеса Андрей Ефремов

исполнительный вице-президент по потребительскому бизнесу Михаил Гербер

директор по исследованиям и разработке Антон Иванов

управляющий директор в России и странах СНГ Анна Кулашова

руководитель департамента корпоративных коммуникаций Денис Зенкин

вице-президент, директор департамента перспективных технологий Андрей Духвалов

директор по развитию KasperskyOS Андрей Суворов

РБК направил запрос в «Лабораторию Касперского».

20 июня Минторг США сообщил, что с 29 сентября в стране запретят применять и продавать программное обеспечение «Лаборатории Касперского» — АО «Лаборатория Касперского», ООО «Группа компаний Касперского», а также филиала в Великобритании Kaspersky Labs Limited. О готовящихся мерах ранее сообщало агентство Reuters, запрет связан с «критическими рисками» из-за тесных связей компании с российским правительством. Глава компании Евгений Касперский говорил, что в США у «Касперского» не очень большой процент клиентов, и это не самый важный для компании рынок.

Самого Касперского США в 2018 году упомянули в «кремлевском докладе» в разделе «Олигархи». Однако включение в этот список не означало введения санкций. В «Лаборатории Касперского» тогда заявили, что категорически не согласны с включением основателя в этот перечень, поскольку компания не имеет политического влияния ни в какой стране мира.