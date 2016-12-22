ФАС разрешила НМГ увеличить долю в «Первом канале»

ФАС согласовала ходатайство Национальной медиа группы на покупку акций «Первого канала». Как ранее сообщал РБК, Роман Абрамович, получивший гражданство Израиля, снизит долю в вещателе с 24 до 20%

Фото: Олег Яковлев / РБК

Федеральная антимонопольная служба «приняла решение о согласовании ходатайства ЗАО «Национальная медиа группа» о покупке акций АО «Первый канал», сообщил в ответ на запрос РБК заместитель руководителя службы Андрей Цариковский. Ходатайство удовлетворено, подтвердил заместитель гендиректора Национальной медиа группы Алексей Уразов, отказавшись от дальнейших комментариев.

Сейчас Национальной медиа группе, среди активов которой РЕН ТВ, «Пятый канал», газета «Известия», русскоязычные версии Discovery Channel и Eurosport, принадлежит 25% «Первого канала» через ООО «Растрком-2002».

У Росимущества 38,9% акций «Первого канала», у ФГУП «ИТАР-ТАСС» — 9,1%, у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» — 3%.

Оставшимися 24% АО «Первый канал» через ООО «ОРТ-КБ» владеет бизнесмен Роман Абрамович. В конце мая он получил гражданство Израиля. По закону «О СМИ» с января 2016 года иностранные граждане, а также лица с двойным гражданством не могут владеть более 20% в компании-учредителе российского СМИ.

В июне Роскомнадзор сообщал РБК, что структура собственности АО «Первый канал» «приводится в соответствие с требованиями закона «О СМИ». Источники РБК тогда уточняли, что Национальная медиа группа увеличит свою долю в «Первом канале» с 25 до 29%, выкупив 4% у Абрамовича.

РБК направил запросы представителю Абрамовича и в пресс-службу «Первого канала».

Роман Абрамович стал совладельцем «Первого канала» в начале 2000-х. Тогда он приобрел у Бориса Березовского 49% вещателя за $150 млн (с учетом комиссионных выплат — за $160 млн). Это сумма была названа в 2011 году в Лондоне на судебном процессе Березовского против Абрамовича.

В конце 2010 года Абрамович продал 25% «Первого канала» за $145 млн структуре Национальной медиа группы. Таким образом, весь вещатель на конец 2010 года оценивался в $580 млн.

Полная структура собственности Национальной медиа группы достоверно не известна. На конец 2016 года косвенным владельцем 26,21% головного ЗАО «Национальная медиа группа» был Алексей Мордашов, 21,219% были у СОГАЗа, 23,975% — у «Сургутнефтегаза», еще 7,5% — у холдинга «Газпром-Медиа». Владелец оставшихся 21,096% не раскрывался. В начале этого года «Сургутнефтегаз» перестал быть акционером Национальной медиа группы. Кому достался его пакет, сама медиагруппа не сообщала.