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ПМЭФ-2022 ,  
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На ПМЭФе отвергли версию о взломе Rutube украинским подрядчиком

Positive Technologies: данные о причастности украинского подрядчика к взлому Rutube — чушь
По словам главы Positive Technologies, атака на Rutube началась еще в марте и развивалась несколько месяцев, после чего был написан скрипт, который начал удалять компоненты инфраструктуры сервиса
Фото: Сергей Савостьянов / фотохост-агентство ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / фотохост-агентство ТАСС

Версия о том, что украинский подрядчик изнутри взломал Rutube, является «чушью», заявил гендиректор Positive Technologies Денис Баранов в ходе ПМЭФа. По его словам, компанию взломали примерно еще в марте и взломщики потратили несколько месяцев на изучение инфраструктуры сервиса.

«Эти ребята еще в марте все поломали, делали нехарактерные действия для профессиональных хакеров, то есть светились на антивирусе и т.д., тестировали инструментарий. Там использовался инструментарий, характерный Pinrerest (социальный интернет-сервис, фотохостинг. — РБК)», — рассказал он.

По словам Баранова, в течение нескольких месяцев атака развивалась, а потом был написан скрипт (последовательность действий, описанных с помощью скриптового языка программирования), который начал удалять компоненты инфраструктуры сервиса.

«И тут началась прям гонка, то есть айтишники компании выключали их, хакеры пытались вперед удалить элементы», — добавил гендиректор Positive Technologies.

Positive Technologies — российская компания, специализирующаяся на разработке решений в сфере информационной безопасности.

Rutube отверг данные о причастности бывшего сотрудника ко взлому
Технологии и медиа
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Кибератака на Rutube произошла 9 мая, в результате чего сервис оказался недоступен. Как писала The Village (сайт издания заблокирован Роскомнадзором) со ссылкой на источник, хакеры «полностью удалили код сайта».

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В Rutube сообщили, что в результате атаки было поражено более 75% инфраструктуры и баз основной версии Rutube, 90% резервных копий и кластеров, а сотни серверов предстоит восстанавливать в ручном режиме. Тем не менее в компании заверили, что исходный код остается доступен и библиотека цела. Спустя два дня после взлома сервис возобновил работу.

Telegram-канал Mash писал, что кибератаку на Rutube в мае устроил украинский программист, бывший член команды разработки платформы: этому сотруднику после увольнения якобы забыли отключить учетную запись, через которую кто-то удаленно подключился к серверу и «удалил все, что было связано с ресурсом, плюс архивные копии».

В пресс-службе видеохостинга опровергли данное сообщение. В Rutube отметили, что с момента кибератаки в информационном поле не раз появлялись версии о ее причинах и виновниках. «Большинство из них имеют мало общего с реальным положением дел, в том числе и появившееся сегодня сообщение», — сказали в пресс-службе.

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Дарья Чебакова Дарья Чебакова, Виктория Тютина Виктория Тютина
Rutube Украина подрядчик взлом
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