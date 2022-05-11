Rutube возобновил работу спустя два дня после хакерской атаки

Фото: Владислав Шатило / РБК

Видеохостинг Rutube заработал после хакерской атаки, которая произошла утром 9 мая. В сервисе назвали ее самой мощной за все время существования сервиса, заверив, что третьи лица не получили доступ к видеоархиву, а всю библиотеку видеозаписей удалось сохранить. В видеохостинге отметили, что сотни серверов предстоит восстанавливать в ручном режиме.

В тот же день атакам подверглись некоторые платные телеканалы, а также телепрограмма «Яндекса».

Портал The Village (сайт издания был заблокирован Роскомнадзором в марте) со ссылкой на близкий к команде Rutube источник сообщил, что хакеры «полностью удалили код сайта», так что видеохостинг теперь «не подлежит восстановлению».

В Rutube позднее заявили, что такие «мрачные прогнозы» не соответствуют действительности, доступ к исходном коду сохранился. В компании уточнили, что кибератака поразила более 75% инфраструктуры и 90% резервных копий хостинга, поэтому восстановление занимает больше времени, чем ожидалось.