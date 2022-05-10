Rutube отверг «мрачные прогнозы» с утерей исходного кода после взлома

Атака на Rutube произошла утром 9 мая, ее в сервисе назвали «самой мощной», поражено 90% резервных копий. Там заверили, что исходный код сохранен, но прогнозов по срокам восстановления работы не дали

Фото: Владислав Шатило / РБК

Исходный код Rutube в результате «самой мощной» кибератаки не утерян, специалисты видеохостинга вторые сутки занимаются восстановлением данных, поражено 90% резервных копий и кластеров, говорится в поступившем в РБК сообщении сервиса.

«Мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идет процесс по восстановлению сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов», — заверил технический директор Rutube Андрей Литвинов.

Кибератака поразила более 75% инфраструктуры и баз основной версии Rutube, восстановление пострадавших объектов займет больше времени, чем изначально планировалось, уточнили в компании. «Пока идут восстановительные мероприятия, точные причины, выведшие из строя видеоплатформу, не называются», — отметили в Rutube.

Rutube сообщил о проблемах с работой сервиса днем ранее, 9 мая. В компании указали, что подверглись «сильнейшей АРТ-атаке» (целевая продолжительная атака повышенной сложности), назвав его самым мощным за весь период существования видеохостинга. По данным сервиса, третьи лица не получили доступ к видеоархиву, вся библиотека сохранена. Сотни серверов приходится восстанавливать в ручном режиме, указали в Rutube.

The Village (сайт издания был заблокирован Роскомнадзором в марте) со ссылкой на близкий к команде Rutube источник сообщил, что хакеры «полностью удалили код сайта», из-за чего хостинг теперь «не подлежит восстановлению». По словам собеседника, кибератака стала возможной из-за утечки кодов доступа к сайту.

Хакерскому взлому 9 мая подверглись также электронные программы передач ряда операторов кабельного телевидения, с этой проблемой столкнулись жители нескольких регионов России. Пользователи сообщали, что по телевизору «бегущей строкой» транслировали антивоенные надписи.

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Актуальных данных Mediascope, уполномоченного Роскомнадзором измерителя Рунета, об аудитории RuTube нет, последние доступные сведения относятся к сентябрю 2021 года — тогда всероссийская ежедневная аудитория Rutube на всех типах устройств не превышала 151 тыс. человек старше 12 лет. Этот же показатель у YouTube достигал 32,9 млн.

Согласно подсчетам SimilarWeb, всего в марте этого года на Rutube совершили 50,1 млн визитов, больше 77% из них — из России. При этом месяцем ранее, в феврале 2022 года, этот же показатель равнялся 8,5 млн.