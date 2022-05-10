Rutube отверг «мрачные прогнозы» с утерей исходного кода после взлома
Исходный код Rutube в результате «самой мощной» кибератаки не утерян, специалисты видеохостинга вторые сутки занимаются восстановлением данных, поражено 90% резервных копий и кластеров, говорится в поступившем в РБК сообщении сервиса.
«Мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идет процесс по восстановлению сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов», — заверил технический директор Rutube Андрей Литвинов.
Кибератака поразила более 75% инфраструктуры и баз основной версии Rutube, восстановление пострадавших объектов займет больше времени, чем изначально планировалось, уточнили в компании. «Пока идут восстановительные мероприятия, точные причины, выведшие из строя видеоплатформу, не называются», — отметили в Rutube.
Rutube сообщил о проблемах с работой сервиса днем ранее, 9 мая. В компании указали, что подверглись «сильнейшей АРТ-атаке» (целевая продолжительная атака повышенной сложности), назвав его самым мощным за весь период существования видеохостинга. По данным сервиса, третьи лица не получили доступ к видеоархиву, вся библиотека сохранена. Сотни серверов приходится восстанавливать в ручном режиме, указали в Rutube.
The Village (сайт издания был заблокирован Роскомнадзором в марте) со ссылкой на близкий к команде Rutube источник сообщил, что хакеры «полностью удалили код сайта», из-за чего хостинг теперь «не подлежит восстановлению». По словам собеседника, кибератака стала возможной из-за утечки кодов доступа к сайту.
Хакерскому взлому 9 мая подверглись также электронные программы передач ряда операторов кабельного телевидения, с этой проблемой столкнулись жители нескольких регионов России. Пользователи сообщали, что по телевизору «бегущей строкой» транслировали антивоенные надписи.
Актуальных данных Mediascope, уполномоченного Роскомнадзором измерителя Рунета, об аудитории RuTube нет, последние доступные сведения относятся к сентябрю 2021 года — тогда всероссийская ежедневная аудитория Rutube на всех типах устройств не превышала 151 тыс. человек старше 12 лет. Этот же показатель у YouTube достигал 32,9 млн.
Согласно подсчетам SimilarWeb, всего в марте этого года на Rutube совершили 50,1 млн визитов, больше 77% из них — из России. При этом месяцем ранее, в феврале 2022 года, этот же показатель равнялся 8,5 млн.