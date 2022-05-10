Rutube отверг «мрачные прогнозы» с утерей исходного кода после взлома

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
МИД напомнил о доктрине в ответ на вопрос о ядерном ударе по Украине Политика, 12:11
Гимнастка Чусовитина выступит на Олимпиаде в Париже в возрасте 49 лет Спорт, 11:59
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 11:54
Во Франции допустили ввод ЕС эмбарго на российскую нефть «на этой неделе» Политика, 11:39
Глава Epic Games: «Не я создал Fortnite, это сделали мои сотрудники» Pro, 11:33
Культура выгула собак: как ДНК-тесты сохранят улицы чистыми Партнерский проект, 11:30
Минобороны сообщило о сбитом 9 мая украинском Су-25 Политика, 11:16
Гол Кузнецова с паса Овечкина не помог «Кэпиталз» победить в Кубке Стэнли Спорт, 11:12
Внезапная остановка сердца: как геолокация поможет выжить пострадавшему Партнерский проект, 11:06
Минобороны России заявило о выходе сил ЛНР на административную границу Политика, 11:05
Минфин опроверг данные Bloomberg о прогнозе с падением ВВП России на 12% Экономика, 11:01
Rutube отверг «мрачные прогнозы» с утерей исходного кода после взлома Технологии и медиа, 10:54
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 10:43
Politico узнал о планах ЕС по облигациям на €10 млрд для помощи Украине Экономика, 10:36
Технологии и медиа ,  
0 

Rutube отверг «мрачные прогнозы» с утерей исходного кода после взлома

Атака на Rutube произошла утром 9 мая, ее в сервисе назвали «самой мощной», поражено 90% резервных копий. Там заверили, что исходный код сохранен, но прогнозов по срокам восстановления работы не дали
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Исходный код Rutube в результате «самой мощной» кибератаки не утерян, специалисты видеохостинга вторые сутки занимаются восстановлением данных, поражено 90% резервных копий и кластеров, говорится в поступившем в РБК сообщении сервиса.

«Мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идет процесс по восстановлению сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов», — заверил технический директор Rutube Андрей Литвинов.

Кибератака поразила более 75% инфраструктуры и баз основной версии Rutube, восстановление пострадавших объектов займет больше времени, чем изначально планировалось, уточнили в компании. «Пока идут восстановительные мероприятия, точные причины, выведшие из строя видеоплатформу, не называются», — отметили в Rutube.

Хакеры атаковали Rutube, платное ТВ и телепрограмму «Яндекса»
Технологии и медиа
Фото:Владимир Константинов / Reuters

Rutube сообщил о проблемах с работой сервиса днем ранее, 9 мая. В компании указали, что подверглись «сильнейшей АРТ-атаке» (целевая продолжительная атака повышенной сложности), назвав его самым мощным за весь период существования видеохостинга. По данным сервиса, третьи лица не получили доступ к видеоархиву, вся библиотека сохранена. Сотни серверов приходится восстанавливать в ручном режиме, указали в Rutube.

The Village (сайт издания был заблокирован Роскомнадзором в марте) со ссылкой на близкий к команде Rutube источник сообщил, что хакеры «полностью удалили код сайта», из-за чего хостинг теперь «не подлежит восстановлению». По словам собеседника, кибератака стала возможной из-за утечки кодов доступа к сайту.

Хакерскому взлому 9 мая подверглись также электронные программы передач ряда операторов кабельного телевидения, с этой проблемой столкнулись жители нескольких регионов России. Пользователи сообщали, что по телевизору «бегущей строкой» транслировали антивоенные надписи.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Tim Boyle / Getty Images Думай как шахматист. Когда это помогает руководителю, а когда мешает
Статьи
Pro
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Сделай наоборот: как заработать на ошибочных прогнозах гуру инвестиций
Статьи
Pro
Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков
Прогнозы
Pro
Фото: Andrew Neel / Pexels Риски сокращения персонала: как не попасть в ловушку
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома»
Прогнозы
Pro
Время быстрых: почему компании начали увольнять менеджеров-тугодумов
Статьи
Pro
Фото: Sam Lion / Pexels СМС уже не по карману: как санкции изменили мобильные рассылки в России
Статьи
Pro
Фото: Vladimir Kudinov / Pexels Как получить льготную ипотеку: чек-лист для сотрудников ИТ-компаний
Инструкции

Захарова заявила, что YouTube «подписал себе приговор»
Политика
Мария Захарова

Актуальных данных Mediascope, уполномоченного Роскомнадзором измерителя Рунета, об аудитории RuTube нет, последние доступные сведения относятся к сентябрю 2021 года — тогда всероссийская ежедневная аудитория Rutube на всех типах устройств не превышала 151 тыс. человек старше 12 лет. Этот же показатель у YouTube достигал 32,9 млн.

Согласно подсчетам SimilarWeb, всего в марте этого года на Rutube совершили 50,1 млн визитов, больше 77% из них — из России. При этом месяцем ранее, в феврале 2022 года, этот же показатель равнялся 8,5 млн.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Rutube исходный код взлом
Материалы по теме
Депутаты Госдумы сообщили о блокировке их Google- и YouTube-аккаунтов
Политика
Покупатель российских агентств Publicis оценил перспективы RuTube
Технологии и медиа
Горелкин анонсировал функцию авторизации в RuTube через «Госуслуги»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter