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Rutube оказался недоступен из-за кибератаки

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Российский видеохостиг Rutube оказался недоступен после кибератаки, сообщила компания в Telegram.

«Видеохостинг подвергся мощной кибератаке. На данный момент зайти на платформу невозможно», — заявили в Rutube.

Специалисты уже локализовали инцидент и занимаются обеспечением безопасности. Срок восстановления доступа к сервису неизвестен, о нем Rutube сообщит позже.

По данным сервиса проверки блокировок Globalcheck, доступность сайта составляет 0% у всех интернет-операторов во всех регионах России.

Хакеры взломали сайты российских правительственных учреждений
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

После начала военной операции России на Украине 24 февраля хакеры не раз взламывали российские сайты. У пользователей возникали проблемы с доступом к сайту Кремля, правительства и Госдумы. Минцифры сообщало о беспрецедентном количестве DDoS-атак, в том числе на портал госуслуг.

Хакерская группировка Anonymous объявила российскому правительству «кибервойну». 28 февраля взлому подверглись сайты РБК, ТАСС, газет «Известия» и «Коммерсантъ». На главных страницах появился призыв прекратить военные действия на Украине.

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8 марта хакеры взломали сайты Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минкультуры, Минцифры, Роскомнадзора. На главных страницах сайтов появились изображения с силуэтами военных, танков и украинским и российским флагами.

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Rutube взлом блокировка
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