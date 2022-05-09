Rutube оказался недоступен из-за кибератаки
Российский видеохостиг Rutube оказался недоступен после кибератаки, сообщила компания в Telegram.
«Видеохостинг подвергся мощной кибератаке. На данный момент зайти на платформу невозможно», — заявили в Rutube.
Специалисты уже локализовали инцидент и занимаются обеспечением безопасности. Срок восстановления доступа к сервису неизвестен, о нем Rutube сообщит позже.
По данным сервиса проверки блокировок Globalcheck, доступность сайта составляет 0% у всех интернет-операторов во всех регионах России.
После начала военной операции России на Украине 24 февраля хакеры не раз взламывали российские сайты. У пользователей возникали проблемы с доступом к сайту Кремля, правительства и Госдумы. Минцифры сообщало о беспрецедентном количестве DDoS-атак, в том числе на портал госуслуг.
Хакерская группировка Anonymous объявила российскому правительству «кибервойну». 28 февраля взлому подверглись сайты РБК, ТАСС, газет «Известия» и «Коммерсантъ». На главных страницах появился призыв прекратить военные действия на Украине.
8 марта хакеры взломали сайты Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минкультуры, Минцифры, Роскомнадзора. На главных страницах сайтов появились изображения с силуэтами военных, танков и украинским и российским флагами.