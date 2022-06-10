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Rutube отверг данные о причастности бывшего сотрудника ко взлому

Сообщения о том, что за кибератакой на Rutube в мае стоял бывший сотрудник, и другие появляющиеся материалы имеют мало общего с реальным положением дел, заявили РБК в пресс-службе видеохостинга.

«С того дня, как произошла кибератака на Rutube, в информационном поле неоднократно появляются материалы о причинах и виновниках инцидента. Большинство из них имеют мало общего с реальным положением дел, в том числе и появившееся сегодня сообщение», — сказали в ней.

Так в пресс-службе Rutube отреагировали в том числе на информацию Mash, что кибератаку на онлайн-сервис в мае устроил украинский программист, бывший член команды разработки платформы. Как сообщил Telegram-канал, этому сотруднику после увольнения забыли отключить учетную запись. Через эту учетную запись, по данным Mash, кто-то удаленно подключился к серверу и «удалил все, что было связано с ресурсом, плюс архивные копии».

Rutube отверг «мрачные прогнозы» с утерей исходного кода после взлома
Технологии и медиа
Фото:Владислав Шатило / РБК

Кибератака на Rutube произошла 9 мая. В результате нее сервис оказался недоступен. Как сообщал источник The Village (сайт издания заблокирован Роскомнадзором), хакеры «полностью удалили код сайта», так что видеохостинг теперь «не подлежит восстановлению».

В самом Rutube сообщили, что в результате атаки было поражено более 75% инфраструктуры и баз основной версии Rutube, 90% резервных копий и кластеров, а сотни серверов предстоит восстанавливать в ручном режиме. Однако «мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела», добавили представители сервиса. Спустя два дня после взлома Rutube возобновил работу.

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