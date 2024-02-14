Пивовары сообщили об отказах сетей покупать у них разливное пиво

Пивовары заявили об отказах сетей принимать разливное пиво. Причины стороны называют разные: производители указывают на сложности с маркировкой, сами магазины говорят о нерентабельности продажи пива в кегах

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российские пивоваренные компании начали сталкиваться с отказами со стороны некоторых розничных сетей от реализации разливного пива. Проблема обсуждалась на заседании рабочей группы по пивоваренной продукции и слабоалкогольным напиткам экспертного совета при Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль).

Протокол заседания есть у РБК, повестку встречи подтвердил РБК один из его участников. Согласно документу, с проблемой столкнулась в том числе пивоваренная компания «Балтика» и ряд менее крупных пивоваров. В Росалкогольтабакконтроле также подтвердили РБК факт проведения заседания и обсуждения соответствующих вопросов.

Согласно документу, проблема возникла после того, как с 15 января 2024 года для магазинов вступило в силу требование об обязательной передаче сведений о подключении емкостей для хранения и перевозки пива — кегов — к оборудованию для розлива, а также передаче данных о продаже с помощью контрольно-кассовой техники в национальную систему маркировки «Честный знак». Несколько участвовавших в мероприятии представителей пивоваренной отрасли указали, что розница оказалась не готова к выполнению этих требований, следует из протокола.

В Ассоциации производителей пива, солода и напитков (включает «Балтику», AB InBev Efes и «Объединенные пивоварни») подтвердили, что знают о неготовности ряда участников пивного и розничного рынка к новым требованиям.

РБК направил запросы в «Балтику», AB InBev Efes и «Объединенные пивоварни».

На проблему также обратила внимание общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России». В феврале она направила письмо с протоколом совещания вице-премьеру Дмитрию Григоренко с просьбой отложить срок вступления в силу требования для розницы передавать сведения о разливном пиве в систему маркировки как минимум до 1 сентября 2024 года либо не применять до этого наказание к организациям, которые эти требования не будут выполнять. Представитель Григоренко уточнил, что письмо поступило в аппарат правительства.

Почему отказываются от разливного пива

Согласно протоколу, проблем, из-за которых розница стала отказываться от реализации разливного пива, несколько. Во-первых, коды маркировки, которые наносятся на кеги, приходят в негодность «на сильном морозе» и к моменту поступления продукции в торговые точки перестают считываться. Кроме того, коды маркировки портятся из-за механических повреждений, возникающих вследствие того, что грузчики физически не могут поднимать такие упаковки из-за тяжелого веса. «Вес кега — от 42 до 65 кг, поэтому грузчики объективно не могут их носить, а катают кеги по земле, при разгрузке бросают с машин, это приводит к повреждению кодов. Заставить грузчиков носить кеги нет возможности», — приводятся в протоколе слова одного из участников совещания. При этом регламента работы магазинов в случае нечитаемости кодов маркировки нет, указано в документе.

Наконец, торговые организации отказываются от реализации разливного пива, так как их кассовое программное обеспечение до сих пор не адаптировано под требование о частичном выбытии разливной пивоваренной продукции, говорится в протоколе.

Что говорят участники рынка

Заседание рабочей группы по пивоваренной продукции и слабоалкогольным напиткам экспертного совета Росалкогольтабакконтроля прошло 18 января, уточнил РБК член правления «Опоры России» и основатель подмосковной пивоваренной компании «Глетчер» Игорь Хавский. С 15 января магазины и предприятия общепита должны передавать данные о каждом литре проданного разливного пива в систему маркировки, но работающего программного обеспечения для этого до сих пор нет, пояснил Хавский. Общепит, по его словам, «как-то справляется на свой страх и риск», так как в административном кодексе предусмотрена ответственность за невыполнение требований маркировки, а магазины стали отказываться от реализации. Речь идет как о специализированной, так и о крупной федеральной рознице — проблемы возникли, например, у «Ленты», рассказал Хавский.

По оценке Хавского, на долю пива в кегах приходится около 10–15% всех продаж пива в натуральном выражении. При этом у небольших компаний этот показатель может достигать почти 100%, то есть сложившаяся проблема касается в большей степени их, уточнил Хавский.

Пивоваренная компания «БрауМастер» из Архангельска значительный объем производимой продукции реализует в кегах, рассказал РБК ее гендиректор Владимир Преловский. По его словам, в декабре минувшего года компания начала получать отказы от работающих с ней розничных сетей в части дальнейшей реализации разливного пива. Соответствующие уведомления, в частности, прислали федеральная сеть «Макси» из Вологды, крупнейший архангельский ретейлер ТС «Петровский» и ряд более мелких партнеров. Аргументировалось такое решение сложностью с доработкой кассового программного обеспечения для передачи сведений в систему «Честный знак», а также с его интеграцией со сложившимися бизнес-процессами на предприятиях, пояснил Преловский. В результате сейчас единственным доступным каналом сбыта разливного пива для «БрауМастер» остается общепит, который продолжает работу и в ряде случаев поневоле стал нарушителем, говорит Преловский.

Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов, говоря ситуациях, «при которых часть участников пивоваренной индустрии и розницы оказались не готовы к новым требованиям», выразил надежду, что вскоре ситуация стабилизируется. «По нашему мнению, может потребоваться проведение дополнительных консультаций с экспертами со стороны оператора для того, чтобы прошло налаживание всех процессов», — отметил он. При этом Мамонтов подчеркнул, что ассоциация находится «в постоянном контакте» с оператором маркировки — Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В пресс-службе «Ленты» РБК сообщили, что в 2024 году компания приняла решение закрыть направление разливного пива. Решение связано с низкой рентабельностью направления — на продажи разливного пива в «Ленте» приходилось не более 1,5% от объема реализации пива в целом, уточнили там. «Это решение направлено на повышение операционной эффективности магазинов в соответствии со стратегией компании», — уточнили в «Ленте».

В пресс-службе X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») заверили, что настроили передачу данных о продаже разливного пива в «Честный знак» и никаких сложностей не испытывают. Сеть «Перекресток», например, продает разливное пиво в 16 магазинах в различных регионах, уточнили там. В торговой сети «Магнит» также заявили об отсутствии сложностей. В «Ашане» и «О'кей» комментариев не предоставили. РБК направил запрос в торговые сети «Макси» и «Петровский».

Что говорят оператор «Честного знака» и Минпромторг

Оператор системы «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — сложности у пивоваров опровергает и оснований для переноса маркировки также не видит. «Если бы были «массовые проблемы с продажей пива на розлив», об этом бы давно слышал как минимум оператор системы, а скорее всего, вся страна. Продажи идут как шли», — сообщили в ЦРПТ.

Сейчас о продажах пива в системе «Честный знак» отчитываются десятки тысяч компаний — всего в ней зарегистрировано более 68 тыс. розничных продавцов. В ЦРПТ указывают, что находятся на связи с рынком, а крупнейшие продавцы — в их числе Х5 Group, «Магнит», «О’кей», «Бристоль», «Верный», «Спар», Rostiс’s и Burger King — внедрили систему. «Ни одного примера торговой организации, отказавшейся от реализации пива из-за маркировки, нам неизвестно, «жалобщики» их тоже не называют ни в протоколе, ни нам», — добавляют в компании.

Программное обеспечение для маркировки было готово еще осенью, указывают в ЦРПТ. На пиво она наносится теми же материалами и на том же оборудовании, что и на шины и мороженое, для которых маркировка также обязательна. «Коды на пиве, которое может храниться при температурах не ниже нуля, не портятся, как не портятся на шинах, хранящихся на складах под открытым небом даже зимой в минус 40, или на мороженом в холодильниках. Катать кеги тоже можно, коды на крышках (укупорках)», — поясняют в ЦРПТ.

При этом маркировка пива в кегах стала обязательной почти год назад — с 1 апреля 2023 года, напоминают в ЦРПТ. «Все пивовары внедрились в полном объеме, о проблемах, возникших на данном этапе, ничего не известно, целесообразности отменять маркировку пива в кегах также нет», — настаивает оператор системы.

В Минпромторге заявили РБК, что информация об отказе от реализации магазинами разливного пива из-за введения требований по маркировке официально не поступала. Решение о начале или прекращении реализации того или иного товара бизнес принимает самостоятельно, в том числе на основании расчетов показателей рентабельности, подчеркнули в министерстве.

Крупнейший сетевой ретейл заранее подготовился к введению с 15 января требований о передаче в информационную систему маркировки сведений о розничной реализации разливного пива, продолжают в Минпромторге со ссылкой на сведения «Честного знака» и Ассоциации компаний розничной торговли. Добросовестные участники рынка заранее отрабатывали эти процессы в рамках эксперимента по маркировке пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков, который проходил с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2023-го. Производители и импортеры пива и слабоалкогольных напитков маркируют свою продукцию уже с 1 апреля 2023 года.

В Минпромторге подчеркнули, что, согласно закону, способ нанесения кодов маркировки должен обеспечивать их сохранность в течение всего срока годности пива при соблюдении установленных производителем условий хранения и транспортировки. «Более чем за пять лет внедрения маркировки в отношении товарных позиций широкого потребительского и повседневного спроса разработано и протестировано большое количество различных технических решений по маркировке товаров, в том числе методом стикерования, с учетом различных условий транспортировки и хранения товаров, включая их пребывание в различных температурных режимах — от низких отрицательных до высоких положительных. Данные решения уже доказали свою пригодность на практике», — заявили в министерстве.

Комментируя вопрос об отсутствии регламента работы с нечитаемыми кодами, там сообщили, что законом установлены ограничения на оборот товаров без нанесения на них кодов маркировки и без передачи сведений в систему. «Таким образом, участники оборота выстраивают свои хозяйственные взаимоотношения и технологические процессы с учетом указанных требований, включая проверку продукции при приемке», — сказали в Минпромторге.

При этом в министерстве подчеркивают, как представители отрасли неоднократно называли оптовое и розничное звено, реализующее разливное пиво в кегах, в том числе неучтенное, наиболее рисковым с точки зрения незаконного оборота. «В связи с этим видится целесообразным скорейшее введение требований об обязательной маркировке в оптово-розничном сегменте», — резюмировали в Минпромторге.