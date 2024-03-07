Минпромторг предложил начать эксперимент с маркировкой презервативов

Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке новых медизделий, в их числе презервативы, шприцы, пробирки, медицинские маски, салфетки (включая одноразовые) и др. Срок эксперимента — с сентября 2024-го по август 2025-го

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Эксперимент по маркировке презервативов, медицинских масок, косметических филлеров и др. может начаться уже 1 сентября 2024 года и продлиться до 31 августа 2025 года. С таким предложением выступил Минпромторг России, проект постановления размещен на сайте нормативных актов.

В перечень продукции, которая попадает под эксперимент, вошли:

инкубаторы для новорожденных;

аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура;

шприцы;

инфузионные системы;

презервативы;

медицинские маски;

имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей;

пробирки и салфетки, в том числе неодноразовые.

«Важно, что с 1 сентября 2023 года в России уже введена обязательная маркировка на ряд медицинских изделий. Таким образом, значительная часть производителей, импортеров и участников оборота розничного звена уже имеют необходимый опыт и оборудование, что облегчит их адаптацию в рамках планируемого эксперимента», — уточнили ТАСС в Минпромторге.

Маркировка всех лекарств в системе «Честный знак» стала обязательной в России с 1 июля 2020 года. Эксперимент по внедрению системы мониторинга на фармацевтическом рынке проводился с февраля 2017 года, однако срок обязательного введения неоднократно сдвигался из-за неготовности участников рынка. С 1 октября 2023 года обязательной маркировке уже подлежит ряд медицинских изделий — обеззараживатели воздуха, слуховые аппараты, компьютерные томографы, кресла‑коляски и др.

В России презервативы производят Армавирский завод резиновых изделий в Краснодарском крае, «Эластомер» в Московской области и «Бергус» во Владимирской области. Презервативы выпускаются под брендами Contex, Eros, «Гусарские», Life Styles, Simplex, «Соблазн», Erotica De Luxe, Torex и др. Суммарные мощности производства — до 400 млн штук.

После начала российской спецоперации на Украине британская компания Reckitt, которая производит презервативы под маркой Durex, объявила о начале передачи своего российского бизнеса. Минпромторг тогда исключал дефицит презервативов в стране, отмечая, что крупнейшие страны-производители не прекращали поставки этой продукции, а почти все мировое производство презервативов находится рядом с источником сырья (латекса) — в Юго-Восточной Азии.