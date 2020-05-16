«Роскосмос» заявил о готовности к переговорам с NASA по освоению Луны

В госкорпорации отметили значительное истощение каналов прямой связи между «Роскосмосом» и NASA по целому ряду направлений за последние годы

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Совместный проект «Роскосмоса» и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по освоению Луны мог бы стать важным фактором для взаимодействия Москвы и Вашингтона. Об этом заявил заместитель генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

По его словам, за последнее время сотрудничество России и США в космической отрасли заметно сократилось и страны взаимодействуют лишь в вопросах доставки астронавтов на МКС и поставок российских двигателей РД-180/181.

«Амбициозные проекты, связанные с освоением Луны, могли бы стать серьезным фактором для взаимодействия двух стран в непростое время», — подчеркнул Савельев.

Он добавил, что сенаторы США оказали давление на главу NASA Джима Брайденстайна, который приглашал российскую делегацию для обсуждения российско-американского сотрудничества по ряду вопросов. В результате приглашение было отозвано.

В данный момент российская сторона ждет от американских партнеров ответа на приглашение посетить госкорпорацию.