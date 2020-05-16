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«Роскосмос» заявил о готовности к переговорам с NASA по освоению Луны

В госкорпорации отметили значительное истощение каналов прямой связи между «Роскосмосом» и NASA по целому ряду направлений за последние годы
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Совместный проект «Роскосмоса» и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по освоению Луны мог бы стать важным фактором для взаимодействия Москвы и Вашингтона. Об этом заявил заместитель генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

По его словам, за последнее время сотрудничество России и США в космической отрасли заметно сократилось и страны взаимодействуют лишь в вопросах доставки астронавтов на МКС и поставок российских двигателей РД-180/181.

«Амбициозные проекты, связанные с освоением Луны, могли бы стать серьезным фактором для взаимодействия двух стран в непростое время», — подчеркнул Савельев.

Он добавил, что сенаторы США оказали давление на главу NASA Джима Брайденстайна, который приглашал российскую делегацию для обсуждения российско-американского сотрудничества по ряду вопросов. В результате приглашение было отозвано.

В данный момент российская сторона ждет от американских партнеров ответа на приглашение посетить госкорпорацию.

В «Роскосмосе» назвали дату начала работ по созданию лунной базы
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Фото: Иван Тимошенко / Павел Швец / «Роскосмос»

Ранее Брайденстайн выразил надежду на присоединение России к правовой базе для проекта по добыче ресурсов на Луне — «Соглашению Артемиды».

Данное соглашение должно регулировать поведение стран в космосе и, в частности, на Луне. Подписание документа является обязательным условием для участия в лунной программе управления, добавил глава NASA.

В начале мая Reuters сообщил о разработке администрацией президента США проекта международного «Соглашения Артемиды» по добыче ресурсов на Луне, согласно которому ведущие добычу на Луне компании смогут устанавливать права собственности на ресурсы.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин негативно отреагировал на планы США по освоению Луны, заявив, что Вашингтон используют те же принципы, что и для обоснования вторжения в Ирак.

 

Автор: Виктория Тютина
Теги: NASA, «Роскосмос», переговоры, Луна
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