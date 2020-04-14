В «Роскосмосе» назвали дату начала работ по созданию лунной базы

Создать основу для российской инфраструктуры на спутнике Земли должен космический аппарат «Луна-27», полет которого запланирован на август 2025 года

Фото: Иван Тимошенко / Павел Швец / roscosmos.ru

Тяжелая посадочная станция «Луна-27», которая станет основой для развертывания российской инфраструктуры на Луне, должна быть запущена в августе 2025 года. Об этом «РИА Новости» заявил генеральный директор входящего в «Роскосмос» НПО Лавочкина Владимир Колмыков.

Специалист отметил, что пока работы по созданию «Луны-27» находятся на стадии разработки конструкторской документации. Предполагается, что космический аппарат должен сесть на Луне, пробурить до 2 метров грунта, исследовать на месте замороженные пробы, магнитные аномалии и сейсмическую активность спутника Земли, а также протестировать технологию безопасной посадки тяжелых аппаратов.

В середине марта руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов рассказал, что на 1 октября 2021 года запланирован полет на Луну космического аппарата «Луна-25». После посадки в районе кратера Богуславского или кратера Манцини он должен будет изучить полярную экзосферу Луны.

В ноябре 2018 года Российская академия наук приняла концепцию по освоению Луны, согласно которой до 2035 года к спутнику Земли будут отправлены первые космонавты, а к 2040 году созданы элементы полноценной лунной базы.

Исследовать Луну планируют и американцы. 7 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым именно его страна должна получить право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве. В «Роскосмосе» планы Трампа назвали попыткой экспроприации других планет, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости приватизации космоса.