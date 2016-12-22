Роскомнадзор назвал необходимое для блокировки Telegram время

Блокировка мессенджера Telegram в России операторами связи может занять несколько часов. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора, сообщает ТАСС.

«Процесс блокировки может занять несколько часов. Процесс нарастает по мере получения выгрузки операторами связи», — приводит агентство сообщение пресс-службы ведомства.

Роскомнадзор объявил о запуске процедуры блокировки доступа к сервису Telegram на территории России днем 16 апреля. Принадлежащие сервису доменные имена и IP-адреса серверов Telegram внесут в реестр заблокированных сайтов, а операторам связи будут направлены уведомления о необходимости принять меры по ограничению доступа к ним.

Так, 13 апреля в реестр Росконадзора была внесена веб-версия мессенджера: в тот день Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram.

Причиной блокировки мессенджера в России стало то, что Telegram отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Решение принято по иску Роскомнадзора от 6 апреля.