Продажа активов привела к снижению выручки VK в 2022 году

По итогам прошлого года из-за продажи активов выручка VK снизилась на 22%, а убыток — на 55%. Сама компания заявила, что органически ее доходы выросли

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В 2022 году выручка VK выросла на 19%, до 97,8 млрд руб., по сравнению с 2021 годом, свидетельствуют данные отчета компании. При этом совокупный убыток сократился на 75% — с 15,3 млрд руб. до 2,9 млрд руб. в 2022 году.

Однако, исходя из тех результатов, которые компания опубликовала в прошлом году, выручка VK снизилась на 22,22% (по итогам 2021 года она составляла 125,7 млрд руб.), а совокупный чистый убыток — на 55% (по итогам 2021 года он составил 6,486 млрд руб.).

Как пояснил представитель компании, из-за требований отчетности МСФО они не учитывают в показателях прошлого года выручку My.Games. В сентябре VK объявил, что продаст игровое подразделение My.Games за $642 млн партнеру Leta Capital Александру Чачаве.

Выручка в сегменте «Соцсети и контентные сервисы» (входят «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен» и др.) по итогам 2022 года выросла на 21,8% до 75,1 млрд руб., в «Образовательных технологиях» (GeekBrains, Skillbox, SkillFactory, «Сферум») — на 4%, до 11,3 млрд руб., «Технологиях для бизнеса» (включает облачную платформу и решения для работы с данными, сервисы корпоративных коммуникаций, налогового мониторинга и прочее корпоративное ПО) — на 82,6%, до 5,8 млрд руб. В «Новых бизнес-направлениях» (входят «Юла», голосовые технологии, а также новые продукты, такие как VKPlay и RuStore) выручка снизилась на 5,9%, до 6,3 млрд руб. Выручка в сегменте «Элиминация внутригрупповых операций и неаллоцируемые расходы» составила 700 млн руб.

В августе 2022 года холдинги VK и «Яндекс» обменялись активами. Компании договорились, что VK получит сервисы «Новости» и «Дзен», а «Яндекс» — сервис по доставке еды Delivery Club.

Ранее VK объявил, что выходит из совместного предприятия со Сбербанком «О2О Холдинг». «Яндекс» получил 100% долей в сервисе доставки еды и продуктов Delivery Club. В результате Delivery Club и «Яндекс.Еда» перешли на единую технологическую платформу.

Были у VK и приобретения в прошлом году. В октябре дочерняя компания VK «ИТР» приобрела 87,2% разработчика платформы коротких видео Movika, а в декабре 2022 года VK объявила о подписании договора о приобретении 51% ООО «Медиум Кволити Продакшн» — производителя цифрового видеоконтента в СНГ, свидетельствуют данные годового отчета. В декабре VK открыла первую собственную концертную площадку VKSTADIUM. В ноябре VK сообщила о выходе Prosus из состава акционеров через безвозмездное списание акций в пользу компании. Экономическая доля Prosus составляла 25,7%. Данный пакет акций был далее приобретен «СингуляритиЛаб» для обеспечения работы будущих долгосрочных программ мотивации менеджмента VK.