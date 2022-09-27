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VK продаст игровое подразделение за $642 млн
VK продаст игровое подразделение MY.GAMES за $642 млн Александру Чачава
Компания VK объявила о том, что заключила сделку о продаже 100% в игровом подразделении MY.GAMES — покупателем выступит управляющий партнер LETA Capital Александр Чачава, стоимость сделки — $642 млн. Покупателю перейдут все активы подразделения.
Сооснователь проекта Владимир Никольский продолжит работать над ним и покинет VK. Последняя будет работать над собственным игровым сервисом под брендом VK Play.
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