VK продаст игровое подразделение за $642 млн

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Компания VK объявила о том, что заключила сделку о продаже 100% в игровом подразделении MY.GAMES — покупателем выступит управляющий партнер LETA Capital Александр Чачава, стоимость сделки — $642 млн. Покупателю перейдут все активы подразделения.

Сооснователь проекта Владимир Никольский продолжит работать над ним и покинет VK. Последняя будет работать над собственным игровым сервисом под брендом VK Play.

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