Аналитики приготовились резко ухудшить прогноз по рекламному рынку России

Как развивался рынок в 2019 году и первые месяцы 2020-го

Свою оценку затрат на рекламу в 2019 году Ассоциация коммуникационных агентств России опубликует 17 марта. В первые девять месяцев года положительную динамику показал только один сегмент — интернет. В январе-сентябре затраты на интернет-рекламу выросли на 21, до 169-171 млрд руб., что обеспечило рост всего рынка на 5%, до 340-345 млрд руб.

Второй по объему сегмент, телевидение, по итогам девяти месяцев показал падение на 7%, до 119-121 млрд руб. Но именно на ТВ по-прежнему сосредоточены бюджеты крупнейших рекламодателей, все остальные медиа они планируют по остаточному принципу. Поэтому, как объяснял ранее гендиректор российского офиса ECI Media Management Дмитрий Кураев, спад на ТВ с большей доли вероятности означает снижение рекламной активности во всех остальных медиа.

В августе 2019 года на фоне продолжающегося падения рекламных доходов телеканалов в Национальном рекламном альянсе, учрежденном вещателями едином продавце телерекламы, сменилось руководство. Новый гендиректор Алексей Толстоган в декабре в интервью РБК заявил, что в 2020-м видит «позитивную динамику относительно 2019 года». Конкретных цифр собеседник не назвал, но источники РБК рассказывали, что учредители альянса поставили перед топ-менеджментом задачу увеличить общую рекламную выручку каналов минимум на 5%.

Первые два месяца 2020 года оказались успешными для телеканалов, следует из предоставленных РБК расчетов Publicis Groupe на основе измерений Mediascope. Подавляющие большинство федеральных телеканалов в январе-феврале предоставили рекламодателям больше инвентаря, чем годом ранее.

Отчасти это связано с изменениями в системе продаж: теперь рекламодатель платит за выход своего ролика не только в крупных городах, а по всей стране, напоминает Белоглазов. Поскольку продажи рекламы в натуральном выражении в январе-феврале увеличились, то и рекламная выручка большинства каналов должна была вырасти, заключает топ-менеджер Publicis Groupe.

Как цены на нефть влияют на рекламу

В начале марта развалилась сделка ОПЕК+, в рамках которой члены картеля, Россия и еще несколько стран с 2017 года сокращали добычу. В результате упали цены на нефть и подешевел рубль: к 15 марта доллар относительно рубля подорожал на 18%.

Именно цены на нефть в конечном счете определяют динамику развития российского рекламного рынка, объяснял еще в 2008 году Сергей Веселов, директор по маркетинговым исследованиям аналитического центра «Видео Интернешнл» (сейчас — Новая сервисная компания, тесно связанная с Национальным рекламным альянсом). Цена барреля влияет на макроэкономику и соответственно на потребительскую активность населения, что, в свою очередь, сказывается на инвестициях в рекламу.

Спровоцированная падением цен на нефть девальвация рубля может усугубить и так непростую из-за эпидемии ситуацию, заставив производителей товаров повседневного спроса, которые выступают основными рекламодателями на ТВ, пересматривать свои маркетинговые бюджеты, предупреждает Белоглазов, напоминая, что так было в кризисы 1998/1999, 2008/2009 и 2015 годов.

«Конечно, зависимость от обменного курса сейчас меньше, чем в предыдущие кризисы, снизилась доля импортной составляющей в себестоимости», — признает Белоглазов. Но он обращает внимание на то, что региональные и глобальные финансовые показатели транснациональных компаний по-прежнему считаются в валюте. Поэтому даже само ослабление рубля без падения спроса вынуждает транснациональные компании корректировать свои расходы.

Распространение коронавируса, отмечают в российском офисе Publicis Groupe, ссылаясь на данные своих коллег из других стран, значительно увеличивает время телесмотрения, но не улучшает экономическую ситуацию, и, следовательно, негативно влияет на маркетинговую активность.

В России эффект от эпидемии коронавируса и падения цен на нефть окажет влияние на покупательскую способность со второго квартала, полагает Захаров из Dentsu Aegis Network. По его мнению, потребитель заметно изменит свой традиционный уклад как с точки зрения медиапотребления, так и в покупательских привычках. Больше всего это ударит по индустриям туризма и офлайновых развлечений, а также ресторанному бизнесу.

Рост социальной изоляции приведет к перераспределению внимания аудитории в пользу интернета и ТВ, потребление которых будет расти, прогнозируют в Dentsu Aegis Network. Адаптируясь к изменению потребительского поведения, бренды уже переориентируются на такие направления, как e-commerce, видеоплатформы, работа с контентом и лидерами мнений, заключает Захаров.

Для телеканалов продолжающееся падение рекламных доходов означает сокращение расходов на контент, указывает директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Соответственно, на традиционных вещателей усилится давление со стороны стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров, которые все активнее сами инвестируют в производство контента.

Представители Национального рекламного альянса и опрошенных РБК телеканалов отказались от комментариев.