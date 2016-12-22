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Frontier $4 (+2,83%) прогноз Barclays Capital к 13.11.19 Купить
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Harley-Davidson $50 (+21,92%) прогноз CFRA к 23.10.19 Купить
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Технологии и медиа , 12:46
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NYT узнала о попытках Facebook «очернить» Apple и Google
После скандала со сливом данных о пользователях соцсети фирме Cambridge Analytica американская компания расширила сотрудничество с компанией, которая публиковала в СМИ статьи с критикой Google и Apple, рассказали источники газеты
Фото: Jeenah Moon / Bloomberg

Facebook после скандала с британской фирмой Cambridge Analytica, в распоряжении которой без ведома соцети оказались личные данные более 80 млн пользователей соцсети, заказывала негативные статьи о своих технологических конкурентах — Apple и Google. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в соцсети.

Новые обязательства Facebook возложила на консалтинговую фирму Definers Public Affairs, которая занимается освещением деятельности компании в СМИ. Это произошло в октябре 2017 года и непосредственно после скандала с передачей личных данных пользователей — в марте этого года. Критические статьи выходили на связанном с ней сайте NTK Network.

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Как указывает NYT, многие публикуемые этим порталом статьи пишутся сотрудниками Definers. У NTK не очень большая аудитория, но его материалы часто размещают у себя многие американские журналы, в частности Breitbat (в январе 2017 года, согласно отчету Alexa.com, Breitbart News занимал 45-е место по трафику среди всех американских сайтов).

В одних статьях говорилось, что Apple собирает данные своих пользователей, в других преуменьшалась возможная роль Facebook в процессе вмешательства в президентские выборы 2016 года в США.

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Помимо «очернения» Apple и Google по заказу Facebook через Definers Public Affairs проходили критические статьи об американском финансисте Джордже Соросе, который в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме обрушился с критикой на Facebook и Google. Он обвинил компании в том, что они «не хотят защищать общество от последствий своих действий».

После публикации этой статьи The New York Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Facebook прекратила свои отношения с Definers Public Affairs. Комментируя материал газеты, в Facebook опровергли заявление о том, что они просили консалтинговую фирму публиковать негативную информацию о конкурентах.

«Неверно предполагать, что мы когда-либо просили Definers [Public Affairs] за деньги писать статьи от имени Facebook или сообщать что-либо неправдоподобное, — говорится в заявлении Facebook. — Отношения [этой компании] с Facebook были хорошо известны СМИ — в частности, ввиду того что они неоднократно посылали приглашения сотням журналистов о важных пресс-конференциях от нашего имени».

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О скандале с Cambridge Analytica стало известно в марте этого года из расследования телеканала Channel 4, который сообщил о сотрудничестве британской фирмы с предвыборным штабом Дональда Трампа и получении личных данных десятков миллионов пользователей Facebook, которые использовались для того, чтобы оценить политические предпочтения во время президентских выборов в США в 2018 году. После утечки данных Cambridge Analytica подала документы на банкротство и закрылась, а глава Facebook Марк Цукерберг признал ошибку соцсети и заявил, что она оказалась не готова к борьбе с дезинформацией.

Автор: Анна Трунина
Теги: Facebook, Apple, Google
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