NYT узнала о попытках Facebook «очернить» Apple и Google

После скандала со сливом данных о пользователях соцсети фирме Cambridge Analytica американская компания расширила сотрудничество с компанией, которая публиковала в СМИ статьи с критикой Google и Apple, рассказали источники газеты

Фото: Jeenah Moon / Bloomberg

Facebook после скандала с британской фирмой Cambridge Analytica, в распоряжении которой без ведома соцети оказались личные данные более 80 млн пользователей соцсети, заказывала негативные статьи о своих технологических конкурентах — Apple и Google. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в соцсети.

Новые обязательства Facebook возложила на консалтинговую фирму Definers Public Affairs, которая занимается освещением деятельности компании в СМИ. Это произошло в октябре 2017 года и непосредственно после скандала с передачей личных данных пользователей — в марте этого года. Критические статьи выходили на связанном с ней сайте NTK Network.

Как указывает NYT, многие публикуемые этим порталом статьи пишутся сотрудниками Definers. У NTK не очень большая аудитория, но его материалы часто размещают у себя многие американские журналы, в частности Breitbat (в январе 2017 года, согласно отчету Alexa.com, Breitbart News занимал 45-е место по трафику среди всех американских сайтов).

В одних статьях говорилось, что Apple собирает данные своих пользователей, в других преуменьшалась возможная роль Facebook в процессе вмешательства в президентские выборы 2016 года в США.