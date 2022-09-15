«Сбер» выбрал китайских производителей серверов вместо отечественных

Сбербанк исключил российских претендентов из крупного тендера по закупке серверов. Победитель должен будет поставить продукцию одного из китайских производителей

Фото: Артем Голощапов / РБК

Как рассказали РБК три источника на ИТ-рынке, в конце августа Сбербанк провел тендер на закупку серверного оборудования, его сумма составила $128 млн (около 7,6 млрд руб. по текущему курсу). В торгах участвовали поставщики российских серверов «КНС Групп» (выпускает серверы под брендом YADRO) и «Аквариус», а также китайских Lenovo, Inspur и Huawei. Однако «Сбер» дисквалифицировал российские заявки, сообщив, что их продукция не соответствуют необходимым банку техническим требованиям, рассказал один из собеседников РБК.

Представитель «КНС Групп» подтвердил, что «Сбер» проинформировал их об отклонении заявки на основании «не соответствия заявки одному из требований». Какому именно — он не уточнил. Представители «Аквариуса», Huawei и Lenovo отказались от комментариев. РБК направил запрос в Сбербанк и Inspur.

Информацию о конкурсе подтвердил глава учрежденного по постановлению правительства Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ) Илья Массух. «Конкурс был объявлен с преференцией для российских компаний: если подобные претенденты участвуют в торгах, ценовое предложение иностранных заявителей должно быть увеличено на 30%. К сожалению, «Сбер» по необъективным причинам отклонил предложения российских претендентов, и в конкурсе остались только поставщики китайской продукции. Вместе с этим при заключении контракта с поставщиками китайского оборудования «Сбер» обязан уменьшить предложенную на конкурсе цену на 30%, этот факт мы планируем отследить», — рассказал Илья Массух. Подведены ли итоги официально и кто стал победителем из оставшихся претендентов, Массух не уточнил.

Что происходит с серверами в России

Российские власти уже много лет пытаются перевести на российское оборудование госструктуры и владельцев так называемой критической информационной инфраструктуры (сети связи и информсистемы банков, энергетических, телекоммуникационных и ряда других компаний). Желание объяснялось тем, что в зарубежном оборудовании могут присутствовать «закладки», запускающие незадекларированные функции и процессы, а также тем, что зарубежные поставщики могут в один момент прекратить продажу серверов.

Последнее опасение оправдалось после начала специальной военной операции. Из-за санкций США в отношении высокотехнологичного экспорта в Россию с рынка страны ушли Intel, AMD, Nvidia и другие крупные американские производители электроники, а тайваньская TSMC отказала российским разработчикам электроники в сборке их продукции на своих мощностях. Huawei, Lenovo и другие китайские производители таких заявлений не делали, но о новых контрактах с российскими клиентами также не заявляли. В середине апреля «ВымпелКом» (бренд «Билайн») получил партию серверов от Huawei, но, как объясняли собеседники РБК, производитель «отрабатывал» старые контракты, которые заключил до начала специальной военной операции.

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В апреле под блокирующие санкции попал и сам Сбербанк. При этом еще в конце прошлого года представитель «Сбера» говорил, что они провели тестирование двух типов серверов на базе российских процессоров «Эльбрус» и пришли к выводу, что «в нынешнем виде их использование в банке совершенно исключено в силу технического несоответствия». Неудачными, по словам представителей Сбербанка, были и тесты российских чипов для искусственного интеллекта и суперкомпьютеров. Разработчики подобной продукции из России, в свою очередь, говорили, что пока у нее не появятся пользователи, которые будут помогать ее дорабатывать, ее качество не станет приемлемым.

В начале мая The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники писала, что некоторые китайские компании, такие как Lenovo и Xiaomi, чтобы не попасть под санкции, уходят с российского рынка, хотя и не делают соответствующих заявлений. По данным издания, американские партнеры китайских компаний оказывают на них давление, требуя, чтобы произведенные ими микросхемы не были использованы в поставляемых в Россию товарах. Тогда же Минпромторг опубликовал перечень продукции, разрешенной к ввозу по схеме параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя, куда включил товары и материал около сотни иностранных брендов, в том числе Huawei и Lenovo.

Исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский резюмирует, что в целом госкомпаниям сейчас «пора перестраивать закупки, то есть отказываться от закупочных тендеров с выгодой в моменте, а планировать цепочки поставок в расчете на долгосрочную устойчивость не только поставок, но и технической поддержки».