WSJ сообщила о постепенном уходе Lenovo и Xiaomi с российского рынка
Китайские технологические компании постепенно и без объявления уходят с российского рынка, чтобы не попасть под санкции, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В числе таких компаний — Lenovo и Xiaomi, которые сокращают поставки в Россию.
По данным издания, американские поставщики оборудования для китайских компаний оказывают на них давление, требуя, чтобы произведенные ими микросхемы не были использованы в поставляемых России товарах.
Министерство коммерции Китая в апреле призвало компании не поддаваться влиянию со стороны и не делать «ненадлежащих заявлений». В основном китайские производители уходят с российского рынка без объявлений, но есть и исключения — например, производитель дронов DJI официально сообщил о приостановке деловых операций в России и на Украине.
Как отмечает издание со ссылкой на данные китайского правительства, экспорт технологической продукции из Китая в Россию в марте значительно снизился по сравнению с февралем: поставки ноутбуков упали более чем на 40%, смартфонов — почти на две трети, телекоммуникационных базовых станций — на 98%. В целом же экспорт из Китая в Россию упал на 27%. Газета указывает, что объем торговли Китая с другими странами мира тоже сократился из-за локдауна в Шанхае.
Многие страны расширили санкции против России после начала военной операции на Украине. США, в частности, ввели ограничения на торговлю, затронувшие в том числе экспорт в Россию высокотехнологичной продукции.
В марте представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон примет против Пекина меры, если он не будет соблюдать введенные западными странами антироссийские ограничения. В апреле представитель Госдепартамента Нед Прайс предупредил Китай о последствиях в случае оказания помощи России, в том числе в обходе санкций.
2 апреля директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун заверил, что Пекин не обходит введенные против России санкции намеренно, но сохраняет с ней нормальные торговые отношения. Власти Китая считают антироссийские санкции контрпродуктивными.