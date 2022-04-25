«Коммерсантъ» узнал о дефиците серверов у российских ИТ-компаний

По данным газеты, иностранные сервера, даже бывшие в употреблении, приобрести на рынке невозможно. В то же время проблемы могут возникнуть с российским оборудованием, которое работает на процессорах «Байкал» и «Эльбрус»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Крупные российские ИТ-компании испытывают трудности при закупке вычислительной техники — серверов и систем хранения данных. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке и в правительстве.

Приобрести иностранное оборудование, даже бывшее в употреблении, на рынке уже невозможно, сообщили газете участники рынка. «Сервера купить невозможно даже на вторичном рынке, подержанная техника разлетелась в начале марта, несмотря на заоблачные цены», — рассказал один из собеседников издания.

По информации главы направления «Инфраструктурные решения» компании «Крок» Александра Сысоева, скоро проблемы возникнут и с российскими серверами: запасы процессоров «Байкал» и «Эльбрус», на которых они работают, заканчиваются, а новых стабильных поставок пока не намечается. «Мы пошли по пути производства серверов на российских процессорах, но и с ними сейчас туго. У нас есть запас в несколько сотен «Эльбрусов», и еще мы заказали порядка тысячи «Байкалов», — сказал он.

Как уточнил источник «Коммерсанта» в VK (ранее Mail.ru Group), на фоне увеличения нагрузки на инфраструктуру компания попросила Минцифры помочь в поиске вендора, готового продать компании «десятки тысяч серверов». В Минцифры подтвердили получение письма, отметив, что «принимают меры по обеспечению госсектора и коммерческих компаний достаточным объемом российской вычислительной техники, которая отвечает самым высоким требованиям».

В то же время в «Яндексе» газете сообщили, что «на текущий момент [компания] обладает необходимыми технологическими ресурсами и запасами для работы сервисов».

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С конца февраля многие производители компьютерного оборудования и комплектующих объявили об уходе из России. В частности, 14 марта об уходе из России заявила ASUS, 6 марта — IBM, а 26 февраля — Dell.

Об уходе из России также сообщили Adobe, Microsoft, AMD, Intel, производитель программного обеспечения EPAM Systems и производитель коммуникационного оборудования Cisco. Также российский рынок покинули шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson и финская Nokia.

На фоне этого российские власти 10 марта ввели ограничения на вывоз из России технологического и телекоммуникационного оборудования до конца 2022 года.

Также в конце марта в Минпромторге предложили отменить часть ответственности за параллельный импорт. В министерстве отметили, что перечень продукции будет формироваться на основе предложений «заинтересованных федеральных органов исполнительной власти», в него следует включить товары, которые необходимы для «насыщения потребительского рынка».

Как уточняли «Известия» 23 апреля, в итоговый перечень вошли более 50 групп товаров. Это автомобили и комплектующие для них, текстиль, кожаные изделия, одежда, мех, парфюмерия, оборудование и механические устройства, телефоны, компьютеры и ТВ-аппаратура, транспорт.