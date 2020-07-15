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«Касперский» выявил всплеск мошеннических сайтов с предложением соцвыплат

В ближайшее время ситуация не улучшится, считает эксперты. Минимальных доход мошенников за первые полгода 2020 года составил 8 млрд руб.

В России продолжается бум мошеннических рассылок и онлайн-объявлений, в ближайшее время предпосылок для изменения ситуации нет, говорится в отчете «Лаборатории Касперского», с которым ознакомился РБК.

За первое полугодие 2020 года было обнаружено более 23 тыс. подобных ресурсов, что почти в три раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Число переходов пользователей на такие ресурсы выросло за год в два раза и превысило 27 млн.

В «Касперском» отдельно подчеркнули, что особенно бурно растет количество мошеннических ресурсов, на которых пользователям якобы предлагают различные социальные выплаты, финансовую помощь, доплаты, пособия, страховые взносы и другие виды выплат от имени вымышленных фондов. С начала года их количество увеличилось в пять раз, по сравнению с первым полугодимем 2019 года.

«Бум скама, начавшийся пару лет назад, продолжается. Если представить, что каждая заблокированная попытка перехода на скамерскую страницу повлекла за собой обман хотя бы одного пользователя, то потенциальная сумма ущерба в первом полугодии 2020 года могла превысить 8 млрд руб.», — оценила старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина. «На данный момент мы не видим предпосылок к тому, чтобы ситуация в ближайшее время изменилась», — добавила она.

Дуров обвинил Facebook в продвижении рекламы мошенников от его имени
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Павел Дуров

Сидорина отметила, что мошенники постоянно адаптируют свою тактику. Так, в последнее время был отмечен рост активности злоумышленников на тему социальных выплат в условиях эпидемии коронавируса.

Скам — это сообщения, в которых пользователям за участие в опросе или акции предлагают крупное денежное вознаграждение. Однако чтобы получить его, мошенники предлагают оплатить «комиссию» или «закрепительный платеж». «Обычно это небольшая сумма, в последнее время порядка 300 руб. Но никаких выплат пользователь не увидит, а «комиссия» достается злоумышленникам», — отметили в компании. Кроме того, поверивший мошенникам пользователь предоставит в их распоряжение платежную информацию, если вводил данные карты.

В середине июня основатель Telegram Павел Дуров обвинил компанию Facebook и принадлежащий ей Instagram в заработке на рекламе мошеннических схем, которые используют его имя. По его словам, рекламные кампании мошенников, использующих его имя, приносят Facebook прибыль на протяжении года.

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества с рекламой во время эпидемии
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Фото: АГН «Москва»

В июле специалисты ВТБ обнаружили рост активности мошенников, которые стремятся взломать бонусные счета клиентов в программе лояльности. «В начале лета банк фиксирует попытки злоумышленников зайти в личный кабинет клиента и вывести с бонусного счета накопленные бонусы или мили, покупая товары и услуги из каталога программы», — рассказали в банке.

Центробанк России предупредил, что во время эпидемии значительно увеличилось количество рекламы от мошенников в Сети. Они предлагают заработок без указания какой-либо конкретики. В прежних схемах мошенники давали в интернете рекламу заработка, при этом оговаривая определенные продукты или услуги, с помощью которых граждане якобы могут разбогатеть. Сейчас методы аферистов изменились. «Многие, действительно, во время пандемии работали удаленно, находились дома, и мошенники это учли», — рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Автор: Владислав Гордеев
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