«Касперский» выявил всплеск мошеннических сайтов с предложением соцвыплат

В ближайшее время ситуация не улучшится, считает эксперты. Минимальных доход мошенников за первые полгода 2020 года составил 8 млрд руб.

В России продолжается бум мошеннических рассылок и онлайн-объявлений, в ближайшее время предпосылок для изменения ситуации нет, говорится в отчете «Лаборатории Касперского», с которым ознакомился РБК.

За первое полугодие 2020 года было обнаружено более 23 тыс. подобных ресурсов, что почти в три раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Число переходов пользователей на такие ресурсы выросло за год в два раза и превысило 27 млн.

В «Касперском» отдельно подчеркнули, что особенно бурно растет количество мошеннических ресурсов, на которых пользователям якобы предлагают различные социальные выплаты, финансовую помощь, доплаты, пособия, страховые взносы и другие виды выплат от имени вымышленных фондов. С начала года их количество увеличилось в пять раз, по сравнению с первым полугодимем 2019 года.

«Бум скама, начавшийся пару лет назад, продолжается. Если представить, что каждая заблокированная попытка перехода на скамерскую страницу повлекла за собой обман хотя бы одного пользователя, то потенциальная сумма ущерба в первом полугодии 2020 года могла превысить 8 млрд руб.», — оценила старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина. «На данный момент мы не видим предпосылок к тому, чтобы ситуация в ближайшее время изменилась», — добавила она.