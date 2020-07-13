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Пандемия коронавируса ,  
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В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества с рекламой во время эпидемии

Во время эпидемии коронавирусной инфекции в Сети значительно увеличилось количество рекламы от мошенников, которая предлагает заработок без указания какой-либо конкретики. Об этом заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, передает «РИА Новости».

По его словам, в своих прежних схемах мошенники давали в интернете рекламу заработка, при этом оговаривая определенные продукты или услуги, с помощью которых граждане якобы могут разбогатеть.

Сейчас методы аферистов изменились. «Многие, действительно, во время пандемии работали удаленно, находились дома, и мошенники это учли», — сообщил Лях. По его словам, злоумышленники начали давать безадресную рекламу с простыми призывами, наподобие «Заработай с нами». При этом финансовые услуги в ней напрямую не рекламируются.

Роспотребнадзор сообщил о видах мошенничества в период пандемии
Общество
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Лях отметил, что во время эпидемии COVID-19 объем подобной рекламы вырос настолько, что превысил количество традиционной рекламы финансовых продуктов, включая услуги нелегальных участников рынка.

В июне Роспотребнадзор предупреждал граждан, что в период эпидемии коронавирусной инфекции появились новые виды мошенничества.

В частности, активизировались аферисты, продающие медицинские или околомедицинские товары: очистители воздуха, лекарства, за которые требуют предоплату. Кроме того, в интернете появилась реклама мнимых платных анализов, возможность оформить «специальный» электронный пропуск во время действия пропускного режима, сайты с оплатой несуществующих штрафов.

Теги: мошенничество, Центробанк, реклама
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