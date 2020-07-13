В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества с рекламой во время эпидемии

Во время эпидемии коронавирусной инфекции в Сети значительно увеличилось количество рекламы от мошенников, которая предлагает заработок без указания какой-либо конкретики. Об этом заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, передает «РИА Новости».

По его словам, в своих прежних схемах мошенники давали в интернете рекламу заработка, при этом оговаривая определенные продукты или услуги, с помощью которых граждане якобы могут разбогатеть.

Сейчас методы аферистов изменились. «Многие, действительно, во время пандемии работали удаленно, находились дома, и мошенники это учли», — сообщил Лях. По его словам, злоумышленники начали давать безадресную рекламу с простыми призывами, наподобие «Заработай с нами». При этом финансовые услуги в ней напрямую не рекламируются.

Лях отметил, что во время эпидемии COVID-19 объем подобной рекламы вырос настолько, что превысил количество традиционной рекламы финансовых продуктов, включая услуги нелегальных участников рынка.