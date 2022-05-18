Россия испытала сжигающий беспилотники лазер

Как сообщил вице-премьер Юрий Борисов, новый лазер смог уничтожить беспилотник за пять секунд на расстоянии 5 км. Он заявил, что в ближайшие десятилетия в войска поступит и другое оружие, основанное на «новых физических принципах»

Юрий Борисов (Фото: Артем Геодакян / фотохост-агентство ТАСС)

Россия 17 мая испытала лазер, способный сжигать беспилотники на расстоянии 5 км, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на марафоне «Новые горизонты». Трансляция шла в группе общества «Знание» во «ВКонтакте».

«Наши физики разработали и практически серийно производят лазерные системы, [которые] на порядок имеют мощности большие, которые уже позволяют осуществлять тепловое поражение различных средств», — рассказал он. С помощью такого лазера беспилотное средство за пять секунд «было просто-напросто сожжено и прекратило свое существование».

Боевой лазерный комплекс «Пересвет» уже поставляется армии серийно, отметил вице-премьер. Он может «ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1,5 тысяч километров», выводя их из строя.

По словам Борисова, в ближайшие десятилетия в войска поступят новые образцы вооружений «на новых физических принципах», в том числе лазерного оружия.

В декабре 2020 года замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что в России разрабатывают лазерное оружие против беспилотников и радиочастотный комплекс, который сможет поражать радиоэлектронную аппаратуру беспилотников.

В 2019 году президент Владимир Путин предположил, что боевые лазерные комплексы тактического уровня — оружие, «которое еще недавно встречалось только в фантастических рассказах», — в ближайшие десятилетия будет «во многом определять потенциал российской армии и флота». В том же году на боевое дежурство были поставлены комплексы «Пересвет».