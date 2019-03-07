ВТБ купил долю Абрамовича в «Первом канале»

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«ВТБ Капитал» выкупил у структур Романа Абрамовича 20% акций «Первого канала». В начале 2000-х миллиардер выкупил 49% телеканала у Березовского. Теперь он полностью избавился от своего пакета

Фото: Олег Яковлев / РБК

«ВТБ Капитал», инвестиционное подразделение группы ВТБ, приобрел 20% акций АО «Первый канал» у компании «ОРТ-КБ», принадлежащей Роману Абрамовичу, сообщили РБК два источника, знакомые с деталями сделки. По информации собеседников РБК, о сделке может быть объявлено уже в ближайшее время.

После публикации материала ВТБ и «Первый канал» подтвердили РБК сделку. Представитель Абрамовича Джон Манн пока не ответил на запрос РБК.

Как сообщает ВТБ со ссылкой на Юрия Соловьева, первого заместителя президента — председателя правления банка, группа ВТБ «постоянно изучает медиасегмент». «Смотрим на привлекательные активы, вложения в которые позволят зафиксировать достаточно высокий уровень инвестиционной доходности, реализовать планы развития компании и добиться существенного увеличения акционерной стоимости. «Первый канал» имеет колоссальные позиции на рынке. А произошедшая цифровая трансформация средств массовой информации открывает новые возможности перед телеканалом, и мы верим в успех усилий менеджмента в дальнейшей цифровизации канала и развитии digital-контента», — приводятся в сообщении слова Соловьева.

Совладельцем «Первого канала» российский миллиардер стал в начале 2000-х, выкупив 49% (тогда канал назывался «Общественное российское телевидение» — ОРТ) у Бориса Березовского за $150 млн. В 2010 году Абрамович начал сокращать свою долю: 25% он продал Национальной медиа группе (НМГ) за $145 млн. Еще 4% из пакета Абрамовича НМГ получила летом прошлого года. Сократить пакет ему пришлось в рамках исполнения российского законодательства, чтобы ​соответствовать требованиям ст. 19.1 закона «О средствах массовой информации».​ Незадолго до этого, в мае 2018 года, Абрамович получил израильское гражданство и, согласно российскому закону, не мог напрямую или косвенно владеть более 20% компании — учредителя СМИ.