«Сбер» разработает аналог системы SAP по управлению бизнесом

«Сбер» разрабатывает комплекс платформ для управления бизнесом на замену решений ушедшей из России SAP. В первую очередь продукт будут использовать для собственных нужд, но со временем могут начать продавать сторонним компаниям

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«Сбер» ведет разработку собственной ERP-системы, которая должна стать полноценным аналогом немецкой SAP, рассказал РБК источник, знакомый с планами банка, и подтвердил его представитель. Такие системы программного обеспечения используются для управления и контроля за основными бизнес-процессами в компании.

По словам представителя «Сбера», в рамках замены SAP будет создано несколько прикладных платформ по управлению финансами, закупками, недвижимостью и кадрами, которые будут объединены на единой ERP-платформе. Разработка ведется для удовлетворения потребностей «Сбера», но в перспективе рассматривается возможность создания на базе этих прикладных платформ продуктов, которые будут доступны всему рынку, сказал представитель банка. Инвестиции в проект, как и сроки его реализации, он не назвал.

Любая крупная ERP-система должна пройти практический опыт использования в течение двух-трех лет, не считая времени на разработку, отмечает руководитель департамента консалтинга «Эдит Про» (группа «Борлас») Дмитрий Дугин. Разработка собственной ERP может занять пять лет, а выход на рынок может произойти ориентировочно в 2030 году, допускает председатель совета директоров корпорации «Галактика» (разработчик ERP) Антон Мальков. По его словам, такая работа требует значительных финансовых вложений, точный размер которых оценить сложно. Сама «Галактика» вложила в разработку ERP не менее $250 млн, указывает Мальков. Гендиректор CorpSoft24 Константин Рензяев оценивает стоимость разработки «Сбера» «в миллиарды рублей».

Как SAP уходила из России SAP — ведущий поставщик бизнес-приложений в мире. Помимо ERP, разрабатывает системы взаимоотношений с клиентами (CRM), цепочками поставок (SCM) и др. До марта 2022 года решения SAP широко использовались в России, среди клиентов, помимо Сбербанка, были «Российские железные дороги», «Аэрофлот», ВТБ и др. После начала специальной военной операции SAP приостановила заключение новых контрактов на предоставление услуг и продуктов в России, а также прекратила поддержку клиентов, находящихся в санкционных списках США и ЕС. В начале февраля 2024 года компания уведомила российских клиентов, что с 20 марта закроет доступ для них к своим облачным услугам.

Какие перспективы у решения «Сбера»

Ранее представители крупнейших российских компаний, использовавших решения SAP, жаловались, что полноценного аналога им в России нет. Среди наиболее близких они называли решения «1С». Те, кто внедрил у себя решения SAP в формате On-Premise (предполагает, что заказчик приобретает только лицензию на программу, а все, что требуется для ее полноценной работы, обеспечивает самостоятельно), могут продолжать использовать эти системы даже после ухода SAP с российского рынка, но без возможности обновлений. Но с течением времени система может сломаться или как минимум морально устареть, поэтому многие подобные пользователи SAP также ищут замену.

Чтобы консолидировать компетенции российских компаний для создания единой национальной ERP-платформы, в 2023 году была создана АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ; учредители — РЖД и Холдинг Т1). По словам гендиректора НЦК ИСУ Кирилла Семиона, помимо АНО и «Сбера», над собственной ERP работают также Холдинг Т1 и «Росатом».

По данным НЦК ИСУ, объем рынка ERP в России в 2023 году составил порядка 90 млрд руб. В прошлом году количество проектов по импортозамещению ERP, как комплексному, так и частичному, значительно возросло в госсекторе, госкомпаниях и у владельцев критической информационной инфраструктуры (к ней относятся сети связи и информационные системы госорганов, финансовых, энергетических, транспортных и ряда других компаний), говорит Семион. Он связывает это с увеличением бюджетов госсектора на импортозамещение в IT по сравнению с 2022 годом.

По его оценке, российские ERP-решения занимают около 55% рынка, из которых более 80% приходится на продукты «1С»; оставшиеся 45% — у западных платформ. Глава НЦК ИСУ указывает, что крупные компании в России продолжают использовать ERP-системы от SAP и Oracle, «наблюдают за импортозамещением ERP в других организациях».

Дугин из «Эдит Про» считает, что повышение конкуренции пойдет только на пользу рынку и приведет к улучшению существующих российских систем класса ERP.

Глава совета директоров «Галактики» подчеркивает, что сейчас все предприятия, которые внедрили у себя SAP, показывают «неподдельный интерес к зрелым отечественным аналогам». Он считает, что решение «Сбера» будет ориентировано на крупный корпоративный сектор, который является достаточно консервативным и сложным. Более целесообразным, по мнению эксперта, было бы вести разработку подобных решений в тандеме с вендорами, которые специализируются на ERP. «Совместная работа могла бы дать синергетический эффект, а результаты могли бы появиться уже на горизонте полутора-двух лет», — считает Мальков.

С этим согласен Семион. По его словам, процесс идет эффективнее, когда корпорации объединяют усилия по проработке базового функционала с другими компаниями, создающими, использующими и внедряющими ERP, хотя бы на уровне требований, а отраслевую или другую специфику можно реализовывать самостоятельно.

Нужен ли в России аналог SAP

Часть экспертов считают, что российскому рынку не нужна настолько масштабная система, как у SAP. По словам замгендиректора по науке «СиСофт Девелопмент» Михаила Бочарова, использования больших платформ вроде SAP или ее аналогов уже недостаточно для полноценного проектного управления. «Период платформ-гигантов проходит. Нужны гибкие решения на основе четких машинопонимаемых сущностей. Временной интервал, образованный санкциями, даже если они и будут отменены, сыграл свою роль. Российский рынок будет переходить на российские системы управления проектами, «приземленные» на отечественные требования и техническое законодательство», — уверен Бочаров. С ним согласна директор РДТЕХ Светлана Иванова: «С точки зрения нынешнего уровня развития корпоративных цифровых решений, концепция интегрированной ERP несколько устарела, так как она не позволяет компаниям быстро и гибко реагировать на меняющиеся условия рынка».

Задача российских компаний состоит не в том, чтобы сделать 100-процентный аналог решений SAP, а в том, чтобы дать возможность предприятиям выбирать из имеющихся продуктов необходимую функциональность, указал РБК директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух. Он отметил, что «Сбер» зачастую из-за собственного размера и легкого доступа к инвестиционным ресурсам принимает решение о реализации в IT-продуктах различных функциональных систем. «Такой подход не является рыночным и не всегда приводит к успешному результату, так как создание IT-систем класса ERP требует рыночной апробации для учета гаммы возможной вариативности в функционале. В этой связи более перспективными являются российские рыночные реализации ERP, которые уже себя хорошо зарекомендовали», — заключает эксперт.