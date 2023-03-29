Глава SAP в России ушел из компании и займется поддержкой ее же софта

Глава SAP в России покинул компанию и перешел в проект, который будет оказывать техподдержку клиентам немецкой компании. Хотя сопровождение продуктов SAP и будет актуальным в течение 3–5 лет, многие клиенты уже ищут им замену

Андрей Филатов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Возглавлявший немецкую ИТ-компанию SAP в России с 2019 года Андрей Филатов рассказал РБК, что покинул эту должность и перешел работать в новый проект «Лаб СП». В ближайшее время он планирует войти в капитал «Лаб СП» и стать ее управляющим партнером.

«Лаб СП», по словам Филатова, была организована в конце прошлого года и занимается технической поддержкой и исправлением сбоев в работе систем SAP у российских клиентов; их локализацией (например, чтобы системы учитывали изменения в законодательстве); развитием под нужды клиентов. Также эта компания намерена заняться разработкой собственных решений и продвижением в России продуктов, дополняющих функциональность систем SAP: «Сейчас многие компании не знают, что делать с зарубежными системами, — мигрировать пока некуда, риски таких переходов высоки, но они также не понимают, как поддерживать и развивать системы. Именно это мы и будем делать».

На первый год развития вложения в проект оцениваются примерно в 500 млн руб. без учета запуска новых направлений бизнеса. Средства инвестирует один из участников ИТ-рынка, но его имя Филатов не назвал. Существенная часть затрат придется на зарплаты сотрудникам. Сейчас в команде работают около 70 сотрудников — выходцев из российского SAP, до конца года их число может вырасти до 100 человек. По словам Филатова, уровень зарплаты у разработчиков «Лаб СП» будет сопоставим с тем, сколько они получали, работая в SAP.

У «Лаб СП», как утверждает Филатов, уже есть несколько клиентов, но их имена он не раскрыл. Если до конца года «Лаб СП» выйдет на безубыточность, команда проекта будет считать это успехом, рассказал он, оговорившись, что развитие проекта уже «опережает ожидания».

Как SAP работала в России

SAP — крупнейший в мире поставщик приложений для бизнеса. В России компания продавала системы управления ресурсами предприятия (ERP), управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), управления цепочками поставок (SCM) и др. До начала специальной военной операции, по словам близкого к SAP источника РБК, у нее было в России около 1,3 тыс. сотрудников и 1,5 тыс. клиентов из числа крупнейших отечественных компаний, включая «Российские железные дороги», «Аэрофлот», Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, X5 Group, «М.Видео-Эльдорадо», «Черкизово», почти все нефтегазовые, химические, металлургические компании. Выручка ООО «САП СНГ» (основное юрлицо SAP в России) в 2021 году составила 36,7 млрд руб., чистая прибыль — 2,15 млрд руб., следует из последних доступных данных СПАРК.

После начала специальной военной операции SAP приостановила продажу услуг и продуктов в России. Также компания прекратила поддержку клиентов, включенных в санкционные списки США и ЕС, но остальных продолжала обслуживать, говорил тогда источник РБК, близкий к SAP. Однако уже в апреле компания сообщила, что отказывается и от работы с клиентами, не затронутыми санкциями, а также прекратила предоставлять облачные сервисы. В отчете за второй квартал SAP заявила, что из-за ухода из России и Белоруссии ее операционная прибыль в 2023 году сократится на €350 млн. В эту сумму входили упущенная выгода, затраты на реструктуризацию и списание долгов.

По словам источника РБК, близкого к SAP, летом немецкая компания начала реорганизацию, предложив примерно 800 сотрудникам российского офиса релокацию в Португалию, Сербию, Венгрию, Германию и другие страны. «Примерно половина из них согласились», — утверждает собеседник РБК, но значительная часть сотрудников была сокращена. Сейчас у SAP сохраняется офис в России для обслуживания международных компаний, добавил он. Летом 2022-го для сотрудников SAP в России был проведен так называемый день открытых дверей, на котором они могли найти нового потенциального работодателя среди российских компаний. Например, в «Гринатоме» («дочка» «Росатома») тогда сообщали, что пригласили на работу около 70 сотрудников немецкой компании.

Какие перспективы у «Лаб СП»

Как рассказал Филатов, идея создания «Лаб СП» пришла к нему после того, как руководство головной SAP отказалось от продажи российского бизнеса локальному менеджменту. Ранее портал TAdviser со ссылкой на источники писал, что Филатов вместе с другими топ-менеджерами компании изучает возможность такого выкупа, но уже в конце 2022-го стало известно, что от этой идеи отказались. По словам источника издания, топ-менеджмент рассчитывал получить действующие контракты с клиентами SAP в России, но к началу января их практически не осталось — клиенты отказывались от услуг вендорской поддержки, поскольку ее формат сильно сократился. «Создание нового проекта позволило сохранить большое количество сотрудников с ценными компетенциями и опытом», — пояснил РБК Филатов. Он также отметил, что «со стороны рынка ощущает потребность в такой компании». «Сейчас стало понятно, что невозможно за такой короткий промежуток времени быстро перевести большие системы на архитектуре SAP на другие решения. Тем более что аналогов по функционалу и мощностям на рынке нет», — указал он.

Филатов говорит, что у многих российских клиентов решения SAP были внедрены on-premise, то есть на локальных серверах без использования облачных сервисов. «Если клиент не получает техническую поддержку от вендора, он все равно может продолжить использовать системы, но в случае необходимости внесения каких-либо изменений ему потребуется партнер, способный дописать необходимый функционал и поддержать экспертизой при возникновении сбоев в работе», — пояснил Филатов.

Помимо «Лаб СП» услуги техподдержки и локализации оказывает сеть партнеров SAP в России, например TerraLink, «Сапран», «БДО Юникон», IBS, преемники аудиторов «большой четверки» и др. «Многие из них уже заключили с нами партнерские отношения, некоторые еще раздумывают. «Лаб СП» применяет достаточно уникальный технологический подход по разработке локализации, который позволяет повысить стабильность системы и избежать простоев при установке обновлений», — рассказал Филатов.

Он добавил, что стоимость услуг «Лаб СП» меньше, чем была у SAP, но может быть выше, чем у некоторых других российских компаний, из-за уровня экспертизы. Филатов объясняет, что, заключая дешевый контракт на локализацию, клиент может впоследствии потерять много денег из-за неправильно выстроенных бизнес-процессов. «Сейчас ИТ-отрасль чем-то напоминает 1990-е, когда одновременно на рынке существовали и гаражные автомастерские, и официальные дилеры. У первых было дешевле, а у вторых — качественнее и надежнее. Сейчас клиентам сложно понять, где «гараж», а где «приличная» компания, но многие ищут второй вариант, чтобы машина не развалилась на выезде из сервиса», — отметил он.

Представитель «ИКС Холдинга» позитивно оценил инициативу. «Крайне важно сейчас оказать поддержку бизнесу любого масштаба в части внутренней инфраструктуры, и с точки зрения сервисной поддержки проект актуален как никогда», — пояснил он. В то же время представитель компании предположил, что такой проект может быть востребован рынком только в ближайшие три-пять лет, пока большинство крупных компаний не перейдут, например, на 1С.

Другой собеседник РБК в одной из крупных ИТ-компаний рассказал, что замена ERP-системы — дорогостоящий и ресурсозатратный проект, на который решится не каждая компания, «поэтому у «Лаб СП» есть определенные возможности в этой нише». Но компании с большими финансовыми ресурсами продолжат искать российские аналоги на замену решениям SAP. «С точки зрения основных трудностей «Лаб СП» необходимо иметь команду и возможность выхода на клиентов, которые могли себе позволить SAP. Сейчас все еще хороший момент набрать разработчиков, однако конкуренцию на рынке труда могут составить те же потенциальные клиенты, решившие осуществлять поддержку своими силами», — говорит этот собеседник.

Как отмечает партнер группы компаний «Б1» (ранее EY) Юрий Денисов, клиентам, которые лишились технической поддержки SAP, нужен новый игрок, который заполнит эту нишу, но сейчас трудно выявить единый тренд, как компании решают возникшие проблемы. «Сейчас нет ни одной компании, которая бы так широко закрывала все бизнес-потребности. Поэтому сильно диверсифицируются ИТ-решения и архитектура — если раньше она была моновендорская, все строилось на SAP, то сейчас построить все, например, на 1С просто невозможно», — рассуждает Денисов.