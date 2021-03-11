Google введет налоги на доходы YouTube-блогеров от просмотров в США

Google планирует удерживать налог с доходов зарубежных YouTube-блогеров от просмотров контента в США. Ранее Минцифры предложило обязать иностранные компании платить НДФЛ с рекламы у российских блогеров

Фото: Toby Melville / Reuters

Google с июня может начать удерживать подоходный налог в пользу США от доходов YouTube-блогеров из других стран, говорится в сообщении компании.

Google намерена облагать налогами доход, полученный блогерами от просмотра контента в США. Речь идет о прибыли в том числе от просмотров рекламы, сервиса YouTube Premium, cуперчата и спонсорства.

Видео: РБК

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По требованию компании, блогеры должны до 31 мая предоставить налоговую информацию рекламному сервису Google AdSense.

Размер налоговой ставки варьируется от 0 до 30% в зависимости от того, есть ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения. Между Россией и США такое соглашение есть, поэтому ставка может составлять 0%, отметили в Google.