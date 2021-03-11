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Технологии и медиа ,  
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Google введет налоги на доходы YouTube-блогеров от просмотров в США

Google планирует удерживать налог с доходов зарубежных YouTube-блогеров от просмотров контента в США. Ранее Минцифры предложило обязать иностранные компании платить НДФЛ с рекламы у российских блогеров
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Фото: Toby Melville / Reuters
Фото: Toby Melville / Reuters

Google с июня может начать удерживать подоходный налог в пользу США от доходов YouTube-блогеров из других стран, говорится в сообщении компании.

Google намерена облагать налогами доход, полученный блогерами от просмотра контента в США. Речь идет о прибыли в том числе от просмотров рекламы, сервиса YouTube Premium, cуперчата и спонсорства.

Видео: РБК
Видео: РБК
Video

По требованию компании, блогеры должны до 31 мая предоставить налоговую информацию рекламному сервису Google AdSense.

Размер налоговой ставки варьируется от 0 до 30% в зависимости от того, есть ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения. Между Россией и США такое соглашение есть, поэтому ставка может составлять 0%, отметили в Google.

Минцифры предложило ввести налог для соцсетей за рекламу у блогеров
Бизнес
Фото:Владислав Шатило / РБК

Однако если пользователь не передаст AdSense налоговую информацию до конца мая, все его доходы от YouTube будут автоматически облагаться налогом по ставке до 24%. То есть налог будет удерживаться со всей суммы, а не только с дохода, который получен за счет просмотра контента в США.

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Google анонсировала введение налогов после предложения Минцифры. Накануне, 10 марта, ведомство выступило за то, чтобы обязать иностранные компании выплачивать НДФЛ за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе. Помимо YouTube нововведение коснется соцсетей Facebook, Instagram, TikTok и Twitter.

В прошлом году только видеоблогеры заработали в России около 18 млрд руб., сообщили со ссылкой на данные исследовательской компании BloggerBase «Ведомости». Сейчас поступления от рекламы, заказанной иностранной компанией у блогера, как правило, приходят на его личный счет.

Автор
Виктория Полякова
Google YouTube блогеры НДФЛ
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